Coca-Cola met à jour ses plans pour Coca-Cola Beverages Afrique, y compris son intention de maintenir sa participation majoritaire dans une société de mise en bouteilles





The Coca-Cola Company a annoncé aujourd'hui qu'elle maintiendra sa participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Afrique (CCBA) dans l'avenir prévisible.

Dans le cadre de ce changement, Coca-Cola commencera à présenter les états financiers de la société CCBA qui comprennent ses résultats d'exploitation continus pour le second trimestre de l'année 2019, et ce conformément aux normes comptables des États-Unis. CCBA a été tenue compte à titre d'activité non poursuivie depuis que Coca-Cola est devenue actionnaire majoritaire en octobre 2017.

Coca-Cola a déjà annoncé son intention d'accorder une nouvelle franchise à CCBA, qui s'avère la plus importante société de mise en bouteilles de boissons Coca-Cola en Afrique, offrant ses services à 12 pays. La société a engagé des discussions avec un nombre de partenaires potentiels.

"Coca-Cola Beverages Afrique fait partie intégrante du système global de Coca-Cola, et nous témoignons d'immenses opportunités capables de créer une valeur supplémentaire", a déclaré Brian Smith, Président et Chef d'Exploitation chez Coca-Cola. "Bien que nous restions attachés au processus selon lequel une nouvelle franchise serait accorder, nous croyons que, pour le meilleur intérêt de tous, Coca-Cola devrait toujours détenir et exploiter CCBA".

En reclassant les résultats présentés par CCBA au titre d'activités poursuivis, Coca-Cola prévoit ce qui suit :

La société fournira des informations financières reclassées de l'année précédente avant la publication des résultats du second trimestre.

La dépréciation et l'amortissement de CCBA seront rétablis, conformément aux directives comptables. Coca-Cola estime que la dotation aux amortissements pour l'année 2018 est d'environ 400 millions de dollars sur une base comparable.

Avec le reclassement, Coca-Cola ne s'attend pas à un impact sur son chiffre d'affaires organique pour l'année 2019 ni sur ses prévisions à l'égard de la croissance comparable du bénéfice par action. La société prévoit une augmentation d'environ 400 millions de dollars pour l'année 2019 concernant les flux de trésorerie provenant de l'exploitation et une augmentation des dépenses en capital d'environ 400 millions de dollars.

Les résultats de CCBA seront annoncés dans le cadre du segment du Groupe Bottling Investments.

CCBA a été créée en 2016 par l'association des intérêts africains des sociétés de mise en bouteilles de boissons prêtes à boire non alcoolisées telles que SABMiller plc, The Coca-Cola Company et Gutsche Family Investments. Ensuite, AB InBev a acquis SABMiller, et a conclu un accord visant à céder la participation au capital de 54,5% détenue par AB InBev dans CCBA à Coca-Cola. Cette transaction de l'année 2017 a fait de Coca-Cola l'actionnaire majoritaire de CCBA.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société mondiale dédiée totalement à la boisson, offrant plus de 500 marques dans plus de 200 pays et territoires. Outre les marques Coca-Cola de notre société, notre portefeuille comprend certaines marques de boissons les plus célèbres au monde, telles que les boissons à base de soja AdeS, le thé vert Ayataka, le café Costa, l'eau Dasani, les jus et nectars Del Valle, Fanta, le café Georgia , le thé et café Gold Peak, Honest Tea, les frappés aux fruits (smoothies) et les jus naturelles Innocent, les jus Minute Maid, les boissons sportives Powerade, les jus Simply, smartwater, Sprite, vitaminwater et l'eau de coco ZICO. Nous transformons constamment notre portefeuille, allant de la réduction du sucre dans nos boissons jusqu'à la commercialisation de nouveaux produits innovants dans le marché. Nous travaillons également à réduire notre impact environnemental par le renouvellement de l'eau et la promotion du recyclage. Avec nos partenaires de mise en bouteilles, nous employons plus de 700 000 personnes, ce qui contribue à créer des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier. En savoir plus sur Coca-Cola Journey sur www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

La marque fairlife® est la propriété de fairlife LLC, notre coentreprise avec Select Milk Producers Inc. Les produits de fairlife sont distribués par notre société et certains de nos partenaires de mise en bouteilles.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations, des estimations ou des projections constituant des "énoncés prospectifs" comme défini en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. En règle générale, les mots "croire", "prévoir", "avoir l'intention", "estimer", "anticiper", "projeter", "sera" et autres expressions similaires désignent des énoncés prospectifs qui, en général, ne sont pas de nature historique. Les énoncés prospectifs sont soumis à certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels, l'expérience historique propre à The Coca-Cola Company et nos prévisions ou attentes actuelles. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter, l'obésité et d'autres problèmes liés à la santé; l'incapacité à satisfaire les préférences évoluées en matière de consommation et d'achat; la concurrence accrue; la pénurie d'eau et sa mauvaise qualité; la demande accrue de produits alimentaires et la baisse de la productivité agricole; les problèmes en matière de sécurité et de qualité des produits; le débat public et les préoccupations au sujet des conséquences négatives perçues de certains ingrédients sur la santé, tels que les édulcorants non nutritifs et les substances dérivées de la biotechnologie, et d'autres substances présentes dans nos boissons ou matériaux d'emballage; l'incapacité à réussir dans nos activités d'innovation; l'incapacité à protéger nos systèmes d'information contre les interruptions de service, le détournement des données ou les violations de la sécurité; le non-respect des lois sur la protection des données personnelles; l'incapacité à réussir dans nos efforts déployés pour numériser le système de Coca-Cola; les changements dans la perspective de la vente au détail ou la perte des clients clés de la vente au détail ou de la restauration; l'incapacité à élargir les activités sur les marchés émergents et en développement; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; la hausse des taux d'intérêt; l'incapacité à entretenir de bonnes relations avec nos partenaires de mise en bouteilles; la détérioration de la situation financière de nos partenaires de mise en bouteilles; l'augmentation des taux d'impôts sur les revenus, les changements des lois de l'impôt sur les revenus ou la résolution défavorable des questions fiscales; l'augmentation ou la création de nouveaux impôts indirects aux États-Unis et dans le monde entier; l'incapacité à réaliser les avantages économiques générés ou l'incapacité à gérer avec succès les conséquences négatives possibles de notre programme de productivité et de réinvestissement; l'incapacité à attirer ou à retenir une main-d'oeuvre hautement qualifiée et diversifiée; l'augmentation du coût, la perturbation de l'approvisionnement ou la pénurie d'énergie ou de carburant; l'augmentation du coût, la perturbation de l'approvisionnement ou la pénurie d'ingrédients, d'autres matières premières, de matériaux d'emballage, de canettes d'aluminium et d'autres conteneurs; les changements des lois et des règlements relatifs aux contenants et aux emballages des boissons; les exigences supplémentaires importantes en matière d'étiquetage, d'avertissement ou de limitation de la commercialisation ou de la vente de nos produits, les conditions économiques générales défavorables aux États-Unis; les conditions économiques et politiques défavorables sur les marchés internationaux; les litiges ou les procédures juridiques; les risques juridiques et de réputation accrus associés à la conduite d'affaires sur les marchés où les environnements de conformité légale sont à haut risque; l'incapacité des fournisseurs de services tiers et des partenaires commerciaux à respecter leurs engagements et leurs responsabilités de manière satisfaisante; l'incapacité à protéger d'une manière adéquate ou les litiges relatifs aux marques, formules et autres droits de propriété intellectuelle; les conditions météorologiques défavorables; le changement climatique; l'atteinte à notre image de marque, à la réputation de notre entreprise et à notre licence sociale résultante d'une publicité négative, qu'elle soit justifiée ou non, concernant la sécurité ou la qualité des produits, les droits de l'homme et des employés dans les lieus de travail, l'obésité ou les autres problèmes; les changements ou le non-respect des lois et des règlements applicables à nos produits ou à nos activités commerciales; les changements de normes comptables; l'incapacité à atteindre nos objectifs globaux de croissance à long terme; la détérioration des conditions du marché mondial des crédits; les défauts ou l'échec au sein d'une ou de plusieurs de nos institutions financières de contrepartie; l'incapacité à renouveler les accords de négociation collectifs à des conditions satisfaisantes, ou les grèves, les arrêts de travail ou les troubles du travail vécus par nous ou par nos partenaires de mise en bouteilles; les charges de dépréciation futures; les passifs futurs liés au retrait des régimes de retraite multi-employeurs; l'incapacité à intégrer et à gérer avec succès nos activités de mise en bouteilles appartenant à la société ou contrôlées par celle-ci, ou d'autres entreprises ou marques acquises; l'incapacité à gérer avec succès nos activités pour accorder une nouvelle franchise; l'incapacité à réaliser une partie importante des avantages prévus de notre relation stratégique avec Monster; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; et les autres risques discutés dans les documents présentés par notre société auprès de Commission des Opérations de Bourse, y compris notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, déposé ultérieurement et disponible auprès de la Commission des Opérations de Bourse. Vous ne devez en aucun cas placer indûment votre confiance en les énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date auxquels ont été établis. The Coca-Cola Company n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

