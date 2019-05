La nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme du gouvernement du Canada donnera aux communautés du pays tout entier des moyens de créer des emplois pour la classe moyenne





La ministre Mélanie Joly lance un plan novateur visant à accroître les recettes annuelles dans le secteur du tourisme de 25 % à l'horizon 2025

MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW/ - Le secteur du tourisme du Canada est en pleine expansion, ayant attiré un nombre record de visiteurs étrangers en 2017 et en 2018. Ce secteur est notre plus important produit d'exportation et il représente un emploi sur dix. Le gouvernement du Canada s'est engagé à maintenir l'élan en investissant dans le tourisme afin de créer des emplois pour la classe moyenne, de favoriser la croissance économique et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les communautés à la recherche d'occasions d'afficher leur fierté et de montrer au reste du monde ce qu'elles ont a à offrir.

C'est dans cette optique que la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a dévoilé aujourd'hui Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui vise à favoriser la croissance et la diversification du secteur au moyen d'expériences uniques, nouvelles ou améliorées, susceptibles d'attirer des touristes à l'année, et ce, dans toutes les régions.

Cette stratégie donnera des moyens aux communautés, quelle que soit leur taille, grâce à des mesures à court et à long terme, notamment :

en mettant à disposition 58,5 millions de dollars de financement par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, pour améliorer la qualité des produits et services touristiques du Canada ; en changeant la façon dont nous investissons dans le tourisme par la création de groupes d'investissement en matière de tourisme, où tous les ordres de gouvernement collaboreront en vue d'investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et de déterminer des moyens d'accroître les investissements issus de sources privées; en créant la Table de stratégies économiques sur l'industrie du tourisme afin de fournir aux leaders du gouvernement et de l'industrie une plateforme collaborative destinée à trouver des moyens de relever des défis.

Ces trois piliers adopteront une approche pangouvernementale pour éliminer les obstacles à la croissance, comme le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d'oeuvre.

Ces mesures permettront au secteur de se positionner de manière à pouvoir atteindre d'ici 2025 les ambitieux objectifs établis dans la Stratégie, à savoir, augmenter :

les recettes annuelles du tourisme de 25 % pour atteindre 128 milliards de dollars;

le nombre d'emplois directement liés au tourisme de 7,3 %, créant ainsi 54 000 emplois;

la croissance de l'économie du tourisme de manière qu'elle atteigne un taux supérieur à celui de l'économie nationale;

le arrivés de touristes internationaux en hiver et au cours de la saison intermédiaire augmenteront de plus d'un millions;

les dépense touristique à l'extérieur de Montréal, de Toronto et de Vancouver et de leurs environs augmenteront.

Après le lancement de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, la ministre Joly prendra la parole, puis participera à une discussion informelle au Conseil des relations internationales de Montréal.

Citations

« Notre gouvernement est conscient que le tourisme est profitable dans toutes les régions du pays, car il crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Nous avons vu de nombreuses communautés transformer et diversifier leur économie grâce au tourisme. C'est pourquoi nous avons élaboré cette stratégie qui permettra de stimuler la croissance dans le secteur par l'entremise de nouveaux investissements permanents. Nous nous sommes engagés à augmenter le nombre de produits et d'expériences touristiques et à les diversifier de manière à maximiser le potentiel du secteur à l'année et d'un océan à l'autre. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme libérera le potentiel touristique du secteur et stimulera à la fois la croissance et l'innovation. De plus, grâce à l'appui et à l'aide financière de nos organismes de développement régional, les entreprises touristiques des quatre coins du pays seront à même de contribuer à la réussite et à l'épanouissement de leur communauté. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Notre gouvernement s'efforce de réduire la paperasse pour les entrepreneurs canadiens et de les aider à démarrer leur entreprise, à lui faire prendre de l'expansion ou à se lancer dans de nouveaux marchés. Vu que 99 % des entreprises du secteur touristique sont de petite ou de moyenne taille, la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme aura des retombées positives partout au pays, y compris pour les membres de groupes sous-représentés de notre économie, comme les femmes, les Autochtones, les membres de la communauté LGBTQ2+ et les jeunes. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Le tourisme représente une tranche de plus de 2 % du produit intérieur brut.

Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au pays, dont 56 % dans les régions rurales.

Les recettes totales générées par les voyageurs canadiens et internationaux étaient de 102,1 milliards de dollars en 2018, ce qui représente une augmentation de 5,2 % par rapport à 2017.

En 2018, le Canada a accueilli 21,1 millions de touristes étrangers, un record dépassant de 1,2 % celui de 20,9 millions atteint l'année précédente.

DOCUMENT D'INFORMATION

Le 21 mai 2019

LE GOUVERNEMENT DU CANADA PRÉSENTE LA NOUVELLE STRATÉGIE FÉDÉRALE POUR LA CROISSANCE DU TOURISME EN VUE D'AIDER LES COMMUNAUTÉS DE TOUTES LES RÉGIONS À CRÉER DES EMPLOIS POUR LA CLASSE MOYENNE

Contexte

Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme libérera le plein potentiel du tourisme de stimuler la croissance économique et la création d'emplois à toutes les périodes de l'année et dans toutes les régions du pays. Cette stratégie compte trois piliers et se fonde sur le principe selon lequel chaque communauté a des expériences à offrir et est en mesure de devenir une destination à part entière.

Pilier 1 -- Développer le tourisme dans les communautés du Canada

Les années 2017 et 2018 ont marqué des records pour le tourisme au Canada. Le secteur représente plus de 1,8 million d'emplois, tant dans les grandes villes que dans les petites communautés, et le gouvernement du Canada est déterminé à fournir le soutien nécessaire pour maintenir cette croissance. C'est pour cela que le gouvernement a créé le Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), une initiative de 58,5 millions de dollars qui aidera les communautés à offrir de nouveaux produits ou expériences touristiques ou à améliorer ceux déjà offerts, ou encore pour créer, rénover ou agrandir des installations touristiques.

Géré par les organismes de développement régional (ODR) du Canada, le Fonds investira dans des produits et des expériences valorisant les atouts du Canada, tout en assurant le développement d'activités touristiques ailleurs que dans les grandes villes et à d'autres périodes que la saison estivale.

Les projets recevront une subvention pouvant couvrir jusqu'à 100 % des coûts admissibles.

Il sera possible de présenter une demande de subvention jusqu'à ce que les fonds soient épuisés.

Catégories et critères

Les investissements réalisés dans le cadre du FEC seront axés sur les cinq priorités suivantes :

accroître le tourisme hivernal et en saisons intermédiaires , en finançant des projets comme des expériences locales, des circuits, des excursions, des activités spéciales et des installations touristiques;

, en finançant des projets comme des expériences locales, des circuits, des excursions, des activités spéciales et des installations touristiques; assurer la croissance du tourisme dans les communautés rurales et éloignées , en investissant dans des projets d'embellissement des communautés; dans la mise au point d'expériences locales (comme la pêche ou la visite de vignobles, de brasseries ou de fermes); dans l'offre d'aventures diverses, l'écotourisme et l'agrotourisme; dans la valorisation de produits locaux; et dans les installations touristiques locales;

, en investissant dans des projets d'embellissement des communautés; dans la mise au point d'expériences locales (comme la pêche ou la visite de vignobles, de brasseries ou de fermes); dans l'offre d'aventures diverses, l'écotourisme et l'agrotourisme; dans la valorisation de produits locaux; et dans les installations touristiques locales; accroître le tourisme autochtone , en investissant dans des projets comme la préparation à la mise en marché, les expériences locales, l'élaboration de gammes de produits de consommation, les circuits touristiques, les festivals et les événements spéciaux;

, en investissant dans des projets comme la préparation à la mise en marché, les expériences locales, l'élaboration de gammes de produits de consommation, les circuits touristiques, les festivals et les événements spéciaux; promouvoir l' inclusion, particulièrement pour la communauté LGBTQ2 , en offrant du soutien aux programmes de formation des formateurs; à divers projets, notamment des attractions, des festivals et des événements spéciaux; et à des activités de préparation à la mise en marché;

, en offrant du soutien aux programmes de formation des formateurs; à divers projets, notamment des attractions, des festivals et des événements spéciaux; et à des activités de préparation à la mise en marché; favoriser le tourisme de la ferme à la table et le tourisme culinaire en investissant dans des projets comme les circuits gastronomiques, les marchés de producteurs et l'élaboration d'expériences locales (comme la visite de fermes, de brasseries ou de vergers).

Les propositions qui répondent à des critères constituant un atout pourraient être choisies en priorité. Ces critères sont axés sur le perfectionnement des compétences, la création d'emplois et la durabilité environnementale et économique.

Pilier 2 -- Attirer les investissements vers l'économie touristique

Tous les ordres de gouvernement ont un rôle à jouer dans le tourisme. Mais un manque de coordination entre eux signifie que les gouvernements n'ont pas un impact aussi important qu'ils le pourraient. Afin d'améliorer la coordination entre les administrations et d'aider à attirer l'investissement privé dans le secteur, cette stratégie permettra de créer des groupes d'investissement en matière de tourisme dans toutes les régions du Canada pour permettre le développement de projets touristiques porteurs d'impact, y compris des projets de destination à grande échelle.

Destination Canada et les organismes de développement régional codirigeront les groupes d'investissement en matière de tourisme, qui seront adaptés aux besoins particuliers de chaque région du pays. Les organismes de développement régional mettront à profit leurs partenariats existants pour mener un effort concerté, reflétant les besoins de leur région respective.

Ces groupes inciteront le secteur privé, tant au Canada qu'à l'étranger, à investir dans des projets touristiques ambitieux et de grande envergure.

Les autres organismes participants comprendront Parcs Canada, Patrimoine canadien et la Banque de développement du Canada, ainsi que de nouveaux partenaires fédéraux comme Exportation et développement Canada et Investir au Canada.

Le gouvernement fédéral travaillera par l'entremise des groupes d'investissement touristique pour devenir un partenaire plus efficace pour chacune des régions, ce qui permettra de développer des produits prometteurs et d'assurer la cohérence et la congruence des investissements. Les groupes auront une perspective de marché mondial, une compréhension de l'environnement intragouvernemental, une base de connaissances commune et la capacité d'harmoniser les priorités avec les organisations. Leur objectif sera d'assurer une approche cohérente à l'égard du développement régional de destinations qui améliorent les possibilités pour les communautés locales.

Pilier 3 -- Un accent renouvelé sur la collaboration entre les secteurs public et privé

Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme reconnaît les obstacles de longue date à la croissance du secteur touristique canadien; obstacles qui ne sont pas faciles à surmonter à court terme. Un partenariat plus solide avec les chefs de file de l'industrie est nécessaire pour relever ces défis à long terme. C'est pourquoi notre gouvernement a mis sur pied la Table de stratégies économiques sur le tourisme.

Dans le budget de 2017, le ministre des Finances a annoncé un nouveau modèle de collaboration entre l'industrie et le gouvernement, axé sur la transformation des forces économiques canadiennes en avantages mondiaux grâce à la création de tables sectorielles de stratégies économiques. Elles représentent une nouvelle approche du développement dans des secteurs à forte croissance et à fort potentiel : fabrication de pointe, agroalimentaire, technologies propres, industries numériques, santé/biosciences et ressources de l'avenir. Chaque table est composée de chefs de file de l'industrie, y compris des chefs de la direction, qui fixent des objectifs de croissance ambitieux, ciblent les défis et les « goulots d'étranglement » propres au secteur et établissent une feuille de route pratique pour faire du pays un chef de file de l'innovation dans ces secteurs.

Le budget de 2019 reconnaît officiellement que le tourisme est un secteur à forte croissance et à fort potentiel qui mérite sa propre table sectorielle de stratégies économiques. Dans le cadre de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, la nouvelle table a été lancée au printemps 2019. Elle offre une plateforme unique pour des mesures ciblées visant à stimuler et à soutenir la croissance du secteur du tourisme au Canada. En collaborant de cette façon avec l'industrie, le gouvernement s'assurera que le tourisme est en première ligne dans l'élaboration des politiques économiques, afin de relever efficacement les défis et de saisir les occasions stratégiques de faire croître l'économie touristique et de créer de bons emplois pour la classe moyenne.

Parmi les domaines importants que la Table pourrait aborder, mentionnons le coût élevé des déplacements à destination et à l'intérieur du Canada, les pénuries de main-d'oeuvre dans le secteur et l'augmentation des investissements. Elle pourrait également se pencher sur la compétitivité, la durabilité, l'économie du partage et les plateformes numériques.

Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale de croissance du tourisme établit une nouvelle approche pour faire croître l'économie touristique du Canada. Elle reconnaît que le tourisme international contribue de façon essentielle à la prospérité du pays. Et elle repose sur la capacité du tourisme à se développer rapidement, à condition que les gouvernements mobilisent les bonnes politiques et les bons investissements, et que les partenaires du secteur privé soient prêts à tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux.

De nombreux ministères préconisent des politiques qui favorisent la croissance du tourisme.

