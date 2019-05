Réflex Photonique pourra poursuivre son expansion





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 500 000 $ à cette entreprise hautement innovante du Grand Montréal

KIRKLAND, QC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Réflex Photonique est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'éléments d'optique électronique et de photonique dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, des télécommunications et des centres de données. Elle fournit des émetteurs-récepteurs intégrés robustes pour une interconnexion d'environnements difficiles. Cette entreprise hautement innovante a connu une croissance impressionnante dans les dernières années et a investi plus de deux millions de dollars en recherche et développement en 2018.

Pour continuer sur sa lancée, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 500 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra faire l'acquisition d'équipements spécialisés à la fine pointe de la technologie, tels un testeur du taux d'erreur et des logiciels d'analyses, ainsi que de l'équipement destiné à l'automatisation de procédés.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Réflex Photonique inc. de répondre à la demande croissante des donneurs d'ordres, d'accroître sa production et d'assurer un meilleur contrôle de la qualité de ses produits. Avec des investissements de près de deux millions de dollars, ce projet permettra également de créer des emplois de grande valeur qui contribueront à améliorer les perspectives économiques pour la classe moyenne.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« L'appui à des entreprises de haute technologie contribue à renforcer l'économie canadienne, à maintenir notre compétitivité internationale et à générer de la richesse. Performante et axée sur l'avenir, l'entreprise Réflex Photonique contribue sans conteste à la croissance économique de Montréal et du Canada, et crée des emplois pour la classe moyenne. »

Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Réflex Photonique annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce au projet d'expansion de l'entreprise et stimulera la croissance économique. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous avons le privilège de compter sur des employés loyaux, passionnés et dévoués qui ont énormément contribué au succès de Réflex Photonique au cours des dernières années. Nos partenaires stratégiques, clients et fournisseurs, ont certainement également été une source de motivation constante pour développer de nouveaux produits et technologies à forte valeur ajoutée. Je suis également très honoré de diriger Réflex Photonique, qui est maintenant reconnue internationalement comme un leader dans son industrie. Les investissements de nos partenaires financiers, ainsi que l'agrandissement de notre siège social, permettent à la société de poursuivre sa croissance tout en s'adaptant aux besoins des marchés que nous desservons. »

Noël Dubé, président et chef de la direction, Réflex Photonique

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

