Avis aux médias - Le ministre Pablo Rodriguez et le député Angelo Iacono annonceront l'octroi d'un financement à l'Association des sports des sourds du Canada





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine et du Multiculturalisme et député de Honoré-Mercier, et M. Angelo Iacono, député d'Alfred?Pellan, seront à Laval pour annoncer l'octroi d'un financement à l'Association des sports des sourds du Canada

LAVAL, QC, le 21 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Honoré-Mercier, accompagné de M. Angelo Iacono, député d'Alfred?Pellan, annoncera mercredi l'octroi d'un financement à l'Association des sports des sourds du Canada. Le ministre Rodriguez fera cette annonce au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 22 mai 2019

HEURE :

11 h

LIEU :

Centre Sportif Val-des-Arbres

1555, boul. St-Martin Est

Laval (Québec)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :