AgraFlora Organics nomme Brandon Boddy cofondateur de Cannabis Wheaton en tant que président et chef de la direction





VANCOUVER, le 21 mai 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF) est heureuse d'annoncer que M. Brandon Boddy a été nommé président et chef de la direction d'AgraFlora. M. Boddy a pour mandat d'accélérer les activités de production de cannabis sur le marché intérieur sous licence de la Société et de travailler sur diverses initiatives d'entreprise, notamment:

Créer de la valeur pour les actionnaires par le biais de fusions et d'acquisitions («F&A»);

Structurer les processus des chaînes d'approvisionnement nationales et internationales de l'entreprise; et,

Exploiter en aval les opportunités européennes à forte marge.

En tant que cofondateur de Auxly Cannabis Group Inc. («Auxly»), anciennement Cannabis Wheaton Income Corp., M. Boddy a joué un rôle déterminant dans la levée de capitaux de plus de 300 millions de dollars, ainsi que dans le développement de nombreuses initiatives de fusions et acquisitions. Auxly est mondialement reconnue comme une société de cannabis de premier plan intégrée verticalement et a atteint à son apogée une capitalisation boursière de plus de 1,8 milliard de dollars.

La Société annonce également que M. Derek Ivany se retire de ses fonctions en tant que président, chef de la direction et administrateur d'AgraFlora. M. Ivany restera dans l'entourage d'AgraFlora en tant que consultant officiel, spécialement chargé de superviser le processus interne de transfert de connaissances et de gérer le portefeuille de placements diversifié de la Société. En outre, Derek continuera à diriger Natures Hemp Corp. qui s'acquitte de son mandat dans le segment du chanvre et du CDB axé sur la santé et les médicaments naturels. Résultant d'un spin-off aux actionnaires d'AGRA le 28 août 2018, Natures Hemp est un émetteur assujetti en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.

«Ce fût un réel plaisir d'avoir consacré les quatre dernières années de ma vie à AgraFlora», a déclaré Derek Ivany. «Avec la deuxième plus grande serre de cannabis au Canada et grâce au travail acharné et au dévouement de notre équipe extraordinaire, nous avons pu progresser avec succès au travers des complexités réglementaires de cette industrie en plein essor afin de positionner AGRA comme un joueur majeur du secteur canadien du cannabis. Les connaissances de Brandon dans tous les domaines de l'espace des marchés financiers, sa capacité d'exécution, son esprit d'entreprise, ainsi que sa capacité démontrée à diriger et à déléguer au sein d'organisations dynamiques et en croissance, représentent les compétences dont AgraFlora a besoin pour cheminer vers les phases de production et de vente. Je suis confiant dans le bagage que Brandon apporte avec lui au sein de la Société et je suis ravi de travailler à ses côtés afin de garantir un succès continu au bénéfice de toutes les parties prenantes.»

«Je suis ravi de rejoindre AgraFlora en tant que président, chef de la direction et directeur général et je suis impatient de tirer parti de mes nombreuses années d'expérience en matière de création d'entreprises et des opérations, ainsi que de mon vaste réseau d'investisseurs institutionnels afin de faire progresser significativement les activités de cannabis intégrées verticalement», a déclaré Brandon Boddy, nouvellement nommé président et chef de la direction d'AgraFlora. «Le Delta Greenhouse Complex, d'une superficie de 2 200 000 pieds carrés, sera l'une des opérations de culture de cannabis les plus importantes et les plus avancées au monde. Il servira de tremplin pour l'intégration continue des capacités en amont, à mi-parcours, en construction et en aval. Je voudrais saisir personnellement l'occasion pour féliciter Derek pour ses réalisations remarquables dans le développement des activités d'AgraFlora jusqu'à présent.»

À Propos d'Agraflora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

Aucune bourse ni aucune autorité en matière de valeurs mobilières n'a examiné ou accepté la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué sont des déclarations prospectives, telles que des estimations et des déclarations, qui décrivent les plans, objectifs ou objectifs futurs de l'émetteur, y compris des énoncés indiquant que l'émetteur ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, de par leur nature, elles impliquent des risques et des incertitudes inhérents.

