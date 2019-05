Rogers annonce un investissement dans la technologie de réseau IdO à bande étroite pour assurer l'avenir de l'IdO





Rogers met à profit sa technologie de réseau LTE-M, lancée en 2018, pour propulser la technologie de réseau IdO à bande étroite en Ontario à compter de 2019



Les nouvelles technologies de réseau IdO constituent une étape stratégique du plan pluriannuel d'investissement dans la technologie de Rogers qui vise à offrir la technologie 5G aux Canadiens



TORONTO, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd'hui son intention de déployer un réseau Internet des objets (IdO) à bande étroite, une technologie de réseau qui permet aux appareils et capteurs IdO fixes d'envoyer et de recevoir de petites quantités de données sur de grandes distances avec très peu de puissance. Cette nouvelle technologie est surtout utilisée pour la surveillance d'actifs, l'automatisation industrielle, les compteurs intelligents et les villes intelligentes.

« Il s'agit d'une autre première pour Rogers dans notre longue histoire d'innovation dans l'IdO. Nous sommes très heureux de nous engager à déployer l'IdO à bande étroite auprès de nos clients, a déclaré Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. « Avec le lancement de l'IdO à bande étroite, complémentaire à notre réseau LTE-M national, nous offrons un choix à nos clients et favorisons l'innovation en proposant des solutions IdO fiables, consommant peu d'énergie, à faible coût et sûres. »

Le réseau IdO à bande étroite, complémentaire aux réseaux LTE et LTE-M nationaux de Rogers offerts aux clients de l'IdO partout au Canada, sera d'abord accessible en Ontario, puis dans un nombre croissant de sites. De plus, l'IdO à bande étroite activera des applications IdO grand public comme des dispositifs d'alerte de détresse ou de suivi personnels. Les récents investissements de Rogers dans le spectre, le réseau sans-fil national et l'IdO jettent les bases de la 5G grâce à une infrastructure, à des partenaires et à des investissements appropriés afin de faire du Canada un chef de file. Rogers offre deux choix de réseaux étendus à faible puissance, rendant ainsi les solutions novatrices d'IdO plus accessibles aux entreprises canadiennes afin de les aider à économiser temps et argent. Tirant parti de l'équipement d'Ericsson, ces deux technologies de réseau joueront un rôle essentiel dans le déploiement du réseau 5G de Rogers.

Rogers continue d'étendre sa gamme de solutions IdO pour répondre aux besoins des entreprises et des municipalités canadiennes. Les fournisseurs de solutions IdO qui veulent collaborer avec Rogers sont invités à communiquer avec nous ici .

« Étant donné que 81 % des moyennes et grandes entreprises ont adopté des solutions IdO en 20181, il est évident que l'IdO fait maintenant partie intégrante du déroulement des opérations pour la majorité des organisations canadiennes. Les dirigeants d'entreprise ont des exigences en matière de connectivité de plus en plus sophistiquées pour chaque déploiement de l'IdO, a déclaré Nigel Wallis, vice-président de la recherche sur l'Internet des objets à IDC Canada. La technologie de réseau étendu à faible puissance (LPWAN) permet aux entreprises de repenser leurs pratiques d'exploitation traditionnelles en connectant les actifs et les processus, ce qui auparavant pouvait présenter des contraintes physiques ou financières. Cela favorisera une meilleure prise de décision en temps opportun grâce à des données plus précises; étape cruciale pour demeurer concurrentiel de nos jours. »

IdO à bande étroite : offre une bande passante très étroite de 200 kHz et des vitesses de transmission de données d'environ 200 à 250 kbps, mais ne prend pas en charge la voix ou la mobilité. Cette technologie de réseau est idéale pour les appareils IdO qui génèrent et reçoivent de petites quantités de données, qui consomment peu d'énergie et/ou qui ont un long cycle de vie, comme les appareils fixes qui sont à l'intérieur des bâtiments ou qui sont utilisés pour la surveillance d'actifs, l'automatisation industrielle, les compteurs intelligents et les villes intelligentes.

LTE-M : offre une bande passante de 1,4 MHz et des vitesses de transmission de données pouvant atteindre 1 Mbps, en plus de prendre en charge la voix et la mobilité. Cette technologie de réseau est idéale pour les appareils IdO qui ne sont pas fixes et qui sont utilisés pour le suivi d'actifs mobiles, la sécurité résidentielle, la télématique, les accessoires portables et les étiquettes.

Pour en savoir plus sur les solutions IdO de Rogers, notamment sur nos réseaux étendus à faible puissance, consultez www.rogers.com/IdO .

