La série Porsche GT3 Cup Challenge présentée par Yokohama annonce un partenariat avec Kévin Estre





TORONTO, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada annonce aujourd'hui le partenariat entre Kévin Estre, pilote d'usine Porsche et champion 2018 des 24 Heures du Mans, et la série GT3 Cup Challenge présentée par Yokohama. Kévin agira comme coach et mentor auprès des pilotes inscrits à la saison 2019 de la série canadienne.

« Nous sommes plus qu'honorés que Kévin Estre ait accepté d'agir comme mentor auprès des pilotes de la série GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Je connais Kévin depuis plus de 10 ans, à l'époque où il courait dans la série Carrera Cup France. Il a été couronné champion en 2011. Sa passion et son formidable talent lui ont permis de réaliser de grands exploits, tel qu'une victoire aux 24 heures du Mans l'an dernier. Nous n'aurions pu trouver meilleur candidat pour inspirer et guider les pilotes de notre série qui visent à perfectionner leurs techniques de pilotage. »

« Je suis très heureux de participer à la série GT3 Cup Challenge Canada en tant que mentor pour les pilotes. J'ai fait beaucoup de coaching, mais il s'agit ici d'une toute nouvelle mission, car je vais m'occuper du groupe au complet », a déclaré Kévin Estre. « La série Porsche GT3 Cup constitue la plateforme idéale pour démontrer vos talents de pilote. La conduite de la GT3 Cup est très particulière et je suis heureux de partager mon expérience en Carrera Cup et Supercup avec tous les pilotes. La plupart des pilotes d'usine Porsche ont évolué en GT3 Cup, tout comme les principaux pilotes amateurs en IMSA ou WEC, ce qui illustre à quel point l'apprentissage est important au volant d'une 911 GT3 Cup. »

Kévin assistera à deux weekends de course durant la saison : du 5 au 7 juillet dans le cadre des courses IMSA au Canadian Tire Motorsport Park et du 27 au 29 septembre à Mont-Tremblant pour la finale de la saison. Kévin a évolué avec Porsche Motorsport depuis sa première participation à la Porsche Carrera Cup France en 2008. Il est passé à la Supercup en 2012, pour ensuite devenir pilote d'usine Porsche au début de la saison de course 2016.

Il est présentement en tête des pilotes au Championnat du Monde d'endurance GT FIA (WEC). Il lui reste une course à disputer pour la Super saison 2018-2019 : 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin 2019.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Relations publiques

Patrick Saint-Pierre

647-531-2992

patrick.saint-pierre@porsche.ca

