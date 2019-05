Artprice : Le Marché de l'Art s'arrache les nouveaux « classiques de l'Art Contemporain »





PARIS, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le Marché de l'Art pouvait sembler un peu calme en ce début d'année 2019. Il fallait un grand événement pour rassurer tout le monde et c'est exactement ce qu'ont fait les ventes de prestige de New York la semaine dernière. Une performance qui a prouvé que les résultats enregistrés au T1 à Londres, notamment pour David Hockney et Claude Monet, ainsi qu'à Hong Kong pour Zhang Daqian et Kaws, reflétaient bien une nouvelle conjecture favorable pour le Marché de l'Art mondial.

thierry Ehrmann, Pdg et Fondateur d'Artprice, se réjouit : « En l'espace de cinq jours, Christie's, Sotheby's, Phillips et Bonhams ont organisé 16 sessions de ventes à New York pour un chiffre d'affaires total de 2,06 Mrd$ ! La maison de ventes de François Pinault réalise la meilleure performance, grâce à une session d'Art d'Après-Guerre et Contemporain du soir qui pèse à elle seule 539 m$, pour seulement 51 lots vendus.

Non seulement la demande est immense pour les très belles oeuvres d'art, mais surtout le Marché est capable de renouveler cette offre : le Marché est capable de produire de nouveaux « classiques » en proposant désormais des « chefs-d'oeuvre de l'Art Contemporain ».

C'est ce que l'on a vu avec la sculpture Rabbit (1986) de Jeff Koons. Celle-ci a été présentée par Christie's comme une icône de l'Art Contemporain, au même titre que certaines toiles de Jean-Michel Basquiat, et sans doute aussi certaines pièces de Damien Hirst. Mais cela, seules les prochaines ventes nous le diront ».

Jeff Koons aujourd'hui plus cher que Van Gogh ou Rubens...

Un tout nouveau record à 91 m$, qui fait de Jeff Koons de nouveau l'artiste vivant le plus cher du monde, lui donne également une place à part dans l'Histoire de l'Art... A la surprise générale, son Rabbit (1986) est devenu plus cher que toutes les oeuvres de Van Gogh passées à ce jour en salle de ventes. Le prix record pour une toile du maître hollandais reste celui établi en 1990 par Portrait du Docteur Gachet, pour 82,5 m$.

Finalement, seuls 11 artistes ont enregistré une vente supérieure à Jeff Koons dans l'histoire des enchères : de Vinci, Picasso, Modigliani, Bacon, Qi Baishi, Munch, Monet, Basquiat, Warhol, Lichtenstein et Hopper. Si le Marché de Jeff Koons était en latence ces dernières années, il est complètement relancé à présent... Et avec lui toute la machine contemporaine.

Rauschenberg au sommet

Deux ans après sa rétrospective organisée par le MoMA et la Tate Modern, Robert Rauschenberg brille dans les salles de ventes. Le plasticien américain, qui s'était indigné en 1973 lors de la vente de la collection Scull, n'avait sans doute pas imaginé que ses oeuvres puissent atteindre de tels montants.

Buffalo II est monté jusqu'à 88 m$ chez Christie's ce 15 mai 2019. Enfermée depuis 54 ans dans la collection de Robert B. Mayer, qui l'avait acquise directement à la galerie Leo Castelli, cette peinture est à la fois une ode et une critique du rêve américain. Avec ce nouveau record personnel, Rauschenberg retrouve un succès comparable à celui de ses contemporains Andy Warhol (105,4 m$) et Roy Lichtenstein (96,4 m$).

Monet enregistre la 10ème plus belle enchère de tous les temps

Aussi haletant que le feuilleton de l'été ! Après l'annonce de la mise en vente des Meules de Claude Monet (1840-1926) chez Sotheby's New York le 14 mai dernier, la question du record était dans toutes les têtes ! La dernière Meule vendue, de période, dimensions et compositions analogues est partie pour plus de 80 m$ chez Christie's NY en novembre 2016. Le record absolu de Claude Monet date, lui, de la vente de la collection Rockfeller en mai 2018 chez Christie's New York : les Nymphéas en fleur y furent cédés à près de 85 m$. Fin du suspens : en 8 minutes, six enchérisseurs se sont disputé le chef-d'oeuvre. Harry Dalmeny a finalement laissé tomber son marteau à 110,7 m$. Cela représente plus de 40 fois sa valeur précédente : déjà vendue en 1986 pour 2,53 m$, l'oeuvre était la propriété des descendants de Bertha et Potter Palmer, de richissimes collectionneurs de Chicago qui avaient acquis ces Meules par l'intermédiaire de Paul Durand-Ruel en 1891.

Sotheby's misait gros avec cette prestigieuse provenance dont l'estimation basse de 55 m$ avait fait couler beaucoup d'encre... Pour la première fois, un tableau impressionniste franchit le seuil symbolique des 100 m$. Meules fait aussi son entrée dans le Top 10 des oeuvres d'art les plus chères. L'intérêt pour les Impressionnistes et les oeuvres du XIXème siècle ne se dément pas, malgré l'attrait pour l'art contemporain et le renouvellement des générations d'enchérisseurs. Les collectionneurs asiatiques, qui en sont particulièrement avides, participent de la constance de cette section du marché.

