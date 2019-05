Morningstar lance une nouvelle gamme mondiale d'indices obligataires





Cette famille exhaustive d'indices représente tous les grands marchés du revenu fixe et les catégories d'actifs principales



CHICAGO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur le placement, a lancé aujourd'hui une nouvelle gamme mondiale d'indices obligataires qui représente tous les grands marchés du revenu fixe et les catégories d'actifs principales. Ces indices sont conçus pour servir de points de repère aux portefeuilles et de composantes de leur construction.

Les indices obligataires Morningstar définissent l'ensemble d'occasions offertes aux investisseurs dans les titres à revenu fixe au sein d'une structure de portefeuille conviviale, en trouvant un équilibre entre l'univers de couverture et les placements investissables, tout en mettant l'accent sur les titres liquides et négociables.

« Le revenu fixe joue un rôle essentiel en aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers », dit Sanjay Arya, chef des indices à Morningstar. « Comprendre le marché sous-jacent est crucial pour améliorer les résultats des placements, et nous sommes convaincus que la démocratisation de l'information met tout le monde sur un pied d'égalité dans l'intégralité de l'écosystème des placements. Nous avons construit une famille d'indices obligataires mondiaux exhaustive, représentant des participations distinctes aux diverses catégories d'actifs, sans faille ni chevauchement. »

Dans un récent livre blanc intitulé : « Un monde entièrement nouveau pour le placement obligataire : aligner les indices obligataires sur un marché en évolution », Morningstar examine les mutations du marché obligataire, le panorama changeant des fournisseurs d'indices à revenu fixe, et le développement du placement obligataire passif. Vous pouvez consulter l'intégralité de ce document ici.

« L'indexation des obligations est difficile, et pourtant les indices n'ont jamais été aussi importants, en tant qu'outils de construction de portefeuille et fondements de certains produits de placement », dit Dan Lefkovitz, stratège des indices Morningstar et auteur du livre blanc. « Nous voulons mieux refléter le marché investissable tout en offrant une transparence pour les participations cruciales, comme la sensibilité aux taux d'intérêt, la qualité du crédit et les affectations sectorielles. »

Le lancement d'une nouvelle gamme d'indices s'inscrit dans un investissement plus large de Morningstar dans l'espace du revenu fixe. Pour aider les investisseurs à effectuer des comparaisons plus pertinentes entre fonds communs, la société a récemment actualisé ses catégories de titres à revenu fixe et constitué des catégories intermédiaires de base et intermédiaires de base plus. De surcroît, pour permettre une analyse plus exacte, cohérente et comparative, Morningstar opère sa transition entre données obligataires dévoilées par les gestionnaires et données calculées, à compter du 31 juillet 2019 pour les portefeuilles datés au 30 juin 2019. Le processus de sélection des pays qui offrent actuellement des données calculées, comme le Canada, sera intégré d'ici peu à la méthodologie mondiale.

Pour en savoir plus sur la gamme d'indices Morningstar, cliquez ici.

Méthodologie

Vous pouvez consulter les informations complètes sur la méthodologie de construction des indices obligataires Morningstar ici.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 210 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2019. La société est implantée dans 27 pays. Pour plus de détails, veuillez visiter www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

