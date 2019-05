Dans un contexte de déclin des ventes de véhicules au Canada, les relations entre concessionnaires et prêteurs jouent un rôle crucial, selon J.D. Power





Dans le contexte d'une baisse des ventes d'automobiles au Canada, les concessionnaires comptent sur la collaboration des prêteurs pour résister au resserrement du marché. Selon Selon l'étude de J.D. Power intitulée "2019 Canada Dealer Financing Satisfaction Study,? et publiée aujourd'hui, ils recherchent des prêteurs pour favoriser des relations concessionnaire-prêteur axées sur la facilitation des affaires. Les deux principales raisons invoquées par les concessionnaires pour confier des affaires à un prêteur sont les relations interpersonnelles et la facilitation du travail.

«Un marché qui se contracte présente à la fois des risques et des opportunités pour les prêteurs, a déclaré Patrick Roosenberg, directeur Automotive Finance chez J.D. Power. Les concessionnaires étant confrontés à des vents contraires, ils font davantage pression sur les prêteurs non seulement pour que leurs prix restent concurrentiels, mais également pour pouvoir fournir une qualité de service élevée. Chaque contact avec le prêteur, des analystes de crédit aux commerciaux, doit ajouter de la valeur. Les prêteurs qui collaborent avec leurs partenaires distributeurs et revendeurs sont prêts à protéger leur part de marché et même à la développer à long terme.»

L'étude montre également que les concessionnaires tendent à toujours chercher la solution de facilité. Les concessionnaires qui ont attribué des notes élevées (9 ou 10 sur une échelle de 1 à 10) au caractère raisonnable du processus contractuel du prêteur sont deux fois plus susceptibles de renforcer leurs relations avec le prêteur que ceux qui ont attribué une note de 8 ou moins à ce processus.

Classement des prêteurs

Le Crédit Ford se classe au premier rang des prêteurs captifs, avec un score de 915. Toyota services financiers (897) occupe le deuxième rang et les services financiers Honda (891) le troisième.

Financement Auto TD figure pour la deuxième année consécutive au premier rang des prêteurs non captifs, avec un score de 906. La Banque de Montréal (890) se classe au deuxième rang et Banque Scotia (888) au troisième rang.

La satisfaction globale dans le segment des sociétés captives s'améliore pour passer de 875 en 2018 à 883 (sur une échelle de 1.000 points). Dans le segment des sociétés non captives, la satisfaction globale atteint 878, soit une amélioration de 16 points par rapport à 2018.

L'Étude 2019 de satisfaction des concessionnaires canadiens à l'égard du financement, qui en est à sa 21e année, recense 5.572 évaluations de fournisseurs de financement des deux segments, effectuées auprès des concessionnaires de véhicules neufs au Canada. L'étude a été réalisée en février 2019.

Classements de l'étude

Indice de satisfaction du crédit au détail

(Basé sur une échelle de 1.000 points)

Captifs Crédit Ford 915 Toyota services financiers 897 Services financiers Honda 891 Moyenne Captifs 883 Finances de Kia Motors 848 Nissan Canada Finance 838 Financière GM 772 Hyundai Motor Finance 768

Remarque: Hyundai Motor Finance est éligible à la notation sur la base de calculs portant sur un échantillon.

Non captifs Financement Auto TD 906 Banque de Montréal 890 Banque Scotia 888 Moyenne non captifs 878 RBC Banque royale 866 Caisse Populaire Desjardins 864 CIBC 854 Banque nationale du Canada 851 General Bank of Canada 840 Avantage concessionnaire Scotia 835 ATB Financial 826 AutoCapital Canada 819 IA Auto Finance 817 CarFinco 760 SCI Lease Corp. 600

Source: J.D. Power 2019 Canada Dealer Financing Satisfaction Study?

