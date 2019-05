Martell The Journey*: Une nouvelle expérience de visite multi-sensorielle pour découvrir la Maison Martell





*les nouveaux parcours de visite

COGNAC, France, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le 17 mai 2019, la Maison Martell a dévoilé ses nouveaux parcours de visite, une expérience interactive et immersive à Cognac, sur son site historique de Gâtebourse. Une fois de plus, la plus ancienne des grandes maisons de cognac démontre sa capacité à évoluer avec son temps, interprétant ses 300 ans d'esprit pionnier et de savoir-faire et d'excellence avec un vrai dynamisme et une belle modernité. Martell The Journey rejoint la Fondation d'Entreprise Martell et le bar panoramique Indigo by Martell, officiellement inaugurés en 2018, faisant ainsi de la Maison Martell une destination incontournable à Cognac.

Martell The Journey permet aux visiteurs de choisir leur propre parcours de découverte en fonction de leurs centres d'intérêt et de leur sensibilité. Trois thèmes ? Héritage, Savoir-Faire et Part des Anges ? proposent des perspectives différentes et complémentaires sur la Maison Martell. Le parcours Héritage, richement illustré d'archives de la Maison, retrace son histoire et son développement à l'international, depuis sa fondation par Jean Martell en 1715. Le parcours Savoir-Faire permet une rencontre avec les partenaires et les experts historiques qui contribuent non seulement à la création des cognacs Martell mais aussi à la réputation mondiale de la Maison en termes d'excellence et d'expertise. Enfin, Part des Anges est un parcours multisensoriel dont les nouvelles installations interactives permettent aux visiteurs d'explorer le cognac de manière totalement inédite.

Martell The Journey est une expérience de visite réinventée avec une scénographie contemporaine imaginée par Nathalie Crinière, fondatrice de l'agence NC. Les visiteurs sont tour à tour spectateurs et acteurs grâce à l'approche immersive qui est amplifiée par les installations digitales. La dimension humaine est également très présente : les experts de la Maison accompagnent les visiteurs tout au long de leur découverte de la Maison. Ils répondent aux questions, partagent des informations supplémentaires et des anecdotes.

À la fin de leurs parcours, les visiteurs auront réalisé une plongée passionnante au coeur de la Maison tricentenaire : l'héritage de son fondateur, Jean Martell; les spécificités du terroir, de la distillation et du vieillissement qui façonnent le goût unique Martell; les mots, les arômes et même les sons du processus d'élaboration du cognac Martell - et les multiples manières de le déguster.

Dès la fondation, l'audace de définir de nouveaux standards

Le point de départ du nouveau parcours de visite Martell The Journey est tout naturellement la demeure du fondateur de la Maison dont l'audace aura permis d'établir de nouveaux standards du cognac. Elle est située dans la cour du site de Gâtebourse, là où Jean Martell acheta ses premières parcelles de terrain dès 1750. Ici, l'accent est mis sur les neuf générations de la famille Martell qui présidèrent aux destinées de la Maison. Une animation vidéo met à l'honneur les personnalités les plus marquantes de la famille comme Rachel Martell, épouse de Jean Martell, qui développa l'activité de l'entreprise après son décès, ou encore Édouard Martell, son arrière-petit-fils, qui créa l'emblématique Martell Cordon Bleu. Ici, les visiteurs peuvent également découvrir quelques-uns des trésors provenant des 5 kilomètres d'archives de la Maison Martell, dont beaucoup n'ont jamais été partagés publiquement auparavant : les registres des premières expéditions de la Maison vers des destinations lointaines, des photographies d'époque et des publicités, ou souvenirs des événements historiques au cours desquels le cognac Martell fut servi.

Témoignages authentiques des experts du cognac Martell

De là, l'itinéraire se poursuit en direction des anciens chais de la Maison qui conservent des traces évocatrices de leur vie passée ? poutres robustes, fûts de chêne et arômes persistants. Il n'est pas de meilleur endroit pour découvrir le savoir-faire de la Maison Martell. Et pas de meilleurs porte-paroles que les partenaires historiques de la Maison - viticulteur, distillateur, tonnelier - évoquant leur travail, dans des installations vidéo grandeur nature. Comme une conversation en face à face avec le visiteur. Depuis l'époque où Jean Martell parcourait la Charente à cheval pour aller à la rencontre des meilleurs experts, la Maison Martell n'a cessé de valoriser ces relations durables ? comme le souligne le Maître de chai, Christophe Valtaud. Il décrit son rôle comme celui d'un chef d'orchestre qui assemble les expertises individuelles afin de créer l'harmonie propres aux cognacs Martell.

Une exploration à 360 ° de la région de Cognac

Au savoir-faire ancestral succède la technologie de pointe : les visiteurs sont ensuite invités à pénétrer dans un espace circulaire spectaculaire pour une expérience immersive à 360°. Une image de martinet, l'emblème de Martell, est projetée au centre de l'espace. En prenant l'oiseau dans leurs mains et en le faisant simplement bouger vers le bas ou vers le haut, les visiteurs peuvent s'élever au-dessus des toits de Cognac pour découvrir les différents sites de la Maison, ou bien explorer les terroirs de la région, leurs paysages variés et leurs différentes caractéristiques. Des collines de la Grande Champagne, aux pentes douces et aux bosquets du cru des Borderies, emblématique de Martell, cette installation met en lumière l'attachement durable de la Maison à son terroir.

Une découverte multisensorielle

Une autre nouveauté apportée par le parcours de visite Martell The Journey est cette façon unique de parler du cognac avec une dimension sensorielle. L'un des moments forts de l'expérience est une grande installation sculpturale évoquant la forme torsadée d'un pied de vigne, qui réunit un ensemble d'ateliers interactifs. Les visiteurs peuvent, par exemple, y découvrir les différentes couleurs du cognac, composer une mélodie avec les sons du processus d'élaboration du cognac Martell ou créer leur propre recette de cocktail Martell. Prélude parfait à la dégustation qui attend les visiteurs dans la boutique er leur fait découvrir un de ces trois cognacs emblématiques : Martell VSOP vieilli en fûts rouges, Martell Noblige ou Martell Blue Swift.

César Giron, président-directeur général de la Maison Martell, souligne l'importance que revêt cette nouvelle expérience pour la Maison, mais aussi pour la communauté de Cognac, et au-delà : « Depuis plus de 300 ans, la Maison Martell a eu l'audace de faire les choses différemment et de définir de nouveaux standards du cognac. Cette initiative, qui ouvre les portes de la Maison comme jamais auparavant, prouve notre capacité à renouveler et à réactualiser constamment cette vision. Le nouveau parcours de visite Martell The Journey rend également hommage au travail de nos partenaires, dont certains nous accompagnent depuis des générations. C'est également une très belle mise en lumière d'un savoir-faire ancestral primordial pour la région et reconnu dans le monde entier. »

Martell The Journey

Accès 16, Avenue Paul Firino Martell à Cognac

Ouvert tous les jours de 10h à 19h du 2 Mai au 31 Octobre

Tarif : 20?/personne

Réservation en ligne : www.martell.com

Contact Martell : visites@martell.com ou 05.45.36.34.98

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/889720/Martell_The_Journey.jpg

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tFoJfKL2cWc

