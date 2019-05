D-BOX Technologies nomme Steve Li au poste de vice-président, relations avec les investisseurs et stratégies d'affaires





MONTRÉAL, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (TSX:DBO), le chef de file du divertissement immersif, annonce aujourd'hui la nomination de monsieur Steve Li à titre de vice-président, relations avec les investisseurs et stratégies d'affaires.

Monsieur Li compte notamment neuf années d'expérience en tant qu'analyse de recherche au Groupe financier - Industrielle Alliance Inc. où il analysait les tendances du marché dans le secteur de la technologie, faisait des recommandations d'investissement et entretenait des relations avec des gestionnaires d'actifs et des sociétés clientes. Plus récemment, M. Li a occupé le poste de directeur de l'expansion des affaires chez Tecsys, où il a établi des relations avec des courtiers et investisseurs institutionnels, coordonné le programme de relations avec les investisseurs et collaboré à la planification stratégique et au développement des stratégies de l'entreprise.

Détenteur d'un diplôme de premier cycle en finance, obtenu à HEC Montréal, et d'un certificat d'études en finance et gestion de la trésorerie de l'Université McGill, monsieur Li saura combiner sa formation universitaire à sa solide expérience en analyse pour s'acquitter de son nouveau rôle.

« Je suis heureux de me joindre au chef de file du secteur de la technologie du mouvement à un moment dans l'histoire de l'entreprise où les occasions de croissance semblent illimitées », affirme Steve Li. « J'ai hâte de travailler avec ma nouvelle équipe pour créer davantage de valeur pour toutes les parties prenantes de l'organisation. »

« Nous sommes heureux d'accueillir M. Steve Li à titre de vice-président, relations avec les investisseurs et stratégies d'affaires », indique Claude Mc Master, président et chef de la direction. « Son expérience au sein d'entreprises à caractère technologique combinée à son impressionnante connaissance du marché boursier renforcera nos relations au sein de notre communauté d'investisseurs. »

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

