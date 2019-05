Avis aux médias : Humane Society International sauve une centaine d'animaux exotiques suite à une saisie de la SPCA de Montréal en vertu du Code criminel





MONTRÉAL, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le généreux soutien de la Fondation Familiale Eric S. Margolis, Humane Society International/Canada, Les Amis de HSI et HSI monde s'associent avec la SPCA de Montréal pour saisir des animaux sauvés d'un zoo à Saint-Édouard-de-Maskinongé, au Québec. Sur place, HSI fournira des soins, un transport et le placement pour une centaine d'animaux.



Le propriétaire de cet établissement non autorisé a été arrêté et accusé de cruauté et de négligence envers les animaux, en vertu du Code criminel canadien. S'il est inculpé, le prévenu pourrait avoir à purger une peine d'emprisonnement de 5 ans et être interdit à vie d'avoir la garde ou le contrôle d'un animal.

Nous invitons les médias à assister à une conférence de presse qui se tiendra sur place aujourd'hui à 13 h, HAE.

QUOI : Sauvetage animal dans un zoo, incluant le transport et le placement des animaux.

QUAND : Le 21 mai 2019 ? conférence de presse à 13 h HAE.

OÙ : Zoo de St-Édouard, 3381 Rang des Chutes, Saint-Édouard-de-Maskinongé, QC J0K 2H0. Cliquez ici pour afficher la carte Google.

QUI :

Rebecca Aldworth, Directrice générale - HSI/Canada

Ewa Demianowicz, Responsable de campagne séniore - HSI/Canada

Sophie Gaillard, Directrice de la défense des animaux - Montreal SPCA

Dana Margolis, Directrice générale - Eric S. Margolis Family Foundation

Humane Society International/Canada est un leader en matière de protection animale. HSI Canada met en oeuvre des programmes de protection des animaux de compagnie, de la faune et de son habitat naturel, de préservation de mammifères marins et de bien-être des animaux de ferme et des animaux dans la recherche. HSI/Canada est fière de faire partie de Humane Society International ? l'un des organismes de protection animale les plus importants au monde. HSI/Canada célèbre les animaux et confronte la cruauté dans le monde entier ? sur internet à l'adresse www.hsicanada.ca.

Les Amis de HSI est un organisme de bienfaisance enregistré qui oeuvre pour la protection des animaux au moyen de la sensibilisation et l'éducation du public, du sauvetage, de la mise à l'abri, de l'apport en soins vétérinaires et d'autres programmes de soins directs. Nous sommes fiers d'appartenir à la famille mondiale des organisations de la Humane Society International. Ensemble, nous constituons le plus grand organisme de protection des animaux au monde. » Pour plus de renseignements : Lesamisdehsi.ca

La Fondation Familiale Eric S. Margolis est née de l'amour pour les animaux, l'humanité et la nature. Elle a été créée pour soutenir ces éléments essentiels, avec trois objectifs en vue : 1) venir en aide aux organisations tout autour du monde qui offrent un refuge naturel aux animaux, domestiques comme sauvages, ayant été maltraités, négligés ou abandonnés, 2) soutenir les actions de plaidoyer des organisations du monde entier qui se mobilisent pour faire adopter des lois plus strictes relatives à la cruauté envers les animaux et des sanctions subséquentes et 3) soutenir les organisations du monde entier dont l'objectif principal est d'aider les animaux, domestiques comme sauvages, se trouvant dans une situation de détresse immédiate. Eric et Dana Margolis partagent une passion pour les animaux et leur bien-être. Cette passion constitue le ciment de la Fondation Familiale Eric S. Margolis.

