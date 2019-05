Ouverture du restaurant Beau Mont





Normand Laprise et Christine Lamarche ajoutent une nouvelle adresse au groupe Signé Toqué

MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le chef Normand Laprise et Christine Lamarche, copropriétaires des réputés établissements Toqué! et Brasserie T! ouvrent un tout nouveau restaurant, Beau Mont. L'établissement est situé au 950 rue Beaumont dans Parc-Extension, un quartier en pleine effervescence. Cet automne, on y retrouvera également une section comptoir-épicerie qui, tout comme le restaurant, offrira des produits locaux de haute qualité. L'expérience a été développée en collaboration avec l'agence créative Sid Lee et la firme Sid Lee Architecture.

Priorité aux produits d'ici

Beau Mont rejoint la philosophie culinaire du groupe en invitant le public

à voir au-delà de l'assiette et découvrir le patrimoine culinaire québécois. Cette volonté s'inscrit dans la vision plus globale du chef Normand Laprise d'assurer la pérennité des producteurs québécois, lui qui en fait sa marque de commerce depuis près de 30 ans. « Il faut mettre davantage de l'avant le travail des gens d'ici. Le soutien envers nos producteurs constitue une valeur essentielle pour moi, raconte-t-il. Une réelle valorisation de leurs efforts passe inévitablement par la traçabilité. » Ce nouveau projet permettra de développer et pousser la philosophie culinaire du groupe encore plus loin.

Cultiver l'art de la simplicité

À mi-chemin entre l'élégance du Toqué! et la convivialité des Brasseries T!, Beau Mont offre une cuisine de marché simple et savoureuse, mettant en vedette des produits de saison traçables, des légumes frais et des préparations épurées tout en agissant comme une vitrine pour les petits artisans québécois. Le menu du restaurant sera en constante évolution afin de s'adapter aux saisons et respecter la capacité des producteurs locaux. La cuisine ouverte permet également d'admirer la brigade à l'oeuvre.

Un décor aux couleurs de notre histoire culinaire

Dans un esprit atelier-épicerie, l'univers de Beau Mont est brut et de facture « objets trouvés ». Les chaises, tabourets et pieds de table sont récupérés des anciennes adresses du Toqué! et ont été reconfectionnés. Des artefacts ramassés au gré des voyages et rencontres du chef côtoient le décor et les outils du quotidien dans un amalgame simple et convivial.

« Pour imaginer le restaurant Beau Mont, nous nous sommes ouverts et avons appris sur l'homme qu'est Normand Laprise. L'expérience aujourd'hui offerte à ses clients est très personnelle, et sans prétention », mentionne Jean Pelland, architecte associé principal chez Sid Lee Architecture.

Les photographies exposées dans le restaurant sont signées Dominique Malaterre, photographe de renom et collaboratrice régulière des divers projets de la famille. « Les grandes cathédrales ne sont pas que de pierre: l'immensité des paysages mystérieux du Kamouraska se fait dans cette installation photographique l'écho de la noblesse des artisans de la gastronomie québécoise. » explique l'artiste.

Le restaurant de 70 places est présentement ouvert 5 jours par semaine et sera ouvert 7 jours à partir de la mi-juin.

Pour découvrir le projet, le public est invité à visiter le: https://www.restaurant-beaumont.com/fr/

À propos de Signé Toqué

Signé Toqué, fondé par le chef Normand Laprise et Christine Lamarche, regroupe le restaurant Toqué!, les Brasseries T! ainsi que Beau Mont. Toqué! figure depuis 3 ans dans le top 3 des meilleurs restaurants au Canada selon le classement « Canada's 100 best ». Normand Laprise a également intégré la liste des 100 meilleurs chefs au monde en 2019, faisant de lui le premier canadien à y figurer. Pour plus d'informations, visitez www.signe-toque.com

