Placements mondiaux Sun Life restructure ses fonds à l'issue du vote des porteurs de parts





TORONTO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. («Placements mondiaux Sun Life») annonce que les porteurs de parts ont approuvé les changements proposés aux objectifs de placement de deux de ses fonds communs de placement. Le vote a eu lieu lors d'assemblées extraordinaires tenues le 17 mai 2019. À partir de la fermeture des marchés le 24 mai 2019, le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life deviendra le Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life. Aussi, à 16 h 01 HE le 31 mai 2019, le Fonds d'infrastructures Sun Life deviendra le Fonds d'actifs réels Sun Life. Les objectifs de placement de ces fonds changeront conformément aux renseignements ci-dessous.

« Lorsqu'on combine les nouveaux objectifs avec des frais de gestion moins élevés, les deux fonds offrent une belle proposition de valeur aux investisseurs », selon Sadiq Adatia, premier directeur des placements, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. « Redéfinir les objectifs des fonds pour mieux diversifier tout en réduisant le risque global permettra aux investisseurs de mieux se positionner à court et à long termes. Nous voulons générer des revenus et préserver le capital tout en conservant de la souplesse pour saisir les occasions qui se présentent. »

Le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life deviendra le Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life

Le nouvel objectif de placement visera à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres mondiaux à revenu fixe. En plus des changements de l'objectif et des stratégies de placement du fonds, le fonds fera aussi l'objet des modifications suivants :

Il sera renommé Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) sera son nouvel indice de référence

L'effet de levier maximum du fonds sera limité à 300 % de sa valeur liquidative

Son niveau de risque passera de «Faible à moyen» à «Faible»

Les frais de gestion et d'administration du fonds seront réduits conformément au tableau ci-dessous

Série Frais de

gestion actuels Nouveaux

frais de

gestion

(à compter

de 16 h 01

HE le

24 mai 2019) Frais d'administration

actuels Nouveaux frais

d'administration

(à compter de

16 h 01 HE le 24 mai 2019) Série A 2,25 1,55 0,20 0,15 Séries F et O 1,25 0,80 0,15 0,10

Les changements apportés à l'objectif de placement en amènent un autre : Wellington Management Canada ULC deviendra sous-conseiller du fonds.

Tous ces changements entreront en vigueur à 16 h 01 HE le 24 mai 2019.

Le Fonds d'infrastructures Sun Life deviendra le Fonds d'actifs réels Sun Life

Le nouvel objectif de placement du fonds visera à procurer une plus-value du capital à long terme et à conserver le pouvoir d'achat, notamment pendant les périodes de hausse de l'inflation, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux. Le fonds fera aussi l'objet des changements suivants :

Il sera renommé Fonds d'actifs réels Sun Life

Le fonds aura maintenant un indice de référence mixte composé à 35 % de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ($ CA), à 35 % de l'indice S&P Global Infrastructure ($ CA) et à 30 % de l'indice S&P Global Natural Resource ($ CA)

Les frais de gestion et d'administration du fonds seront conformes au tableau ci-dessous; et

Série Frais de

gestion

actuels Nouveaux

frais de gestion



(à compter de

16 h 01 HE le 31 mai 2019) Frais

d'administration

actuels Nouveaux frais

d'administration

(à compter de

16 h 01 HE le

31 mai 2019) Série A 2,00 1,95 0,20 Aucun

changement Séries F et O 1,00 0,95 0,20 0,15

Le fonds passera à une approche multigestionnaire :





Lazard Asset Management ( Canada ) Inc. (sous-conseiller actuel du Fonds d'infrastructures Sun Life) continuera de gérer la composante d'infrastructures du fonds.

) Inc. (sous-conseiller actuel du Fonds d'infrastructures Sun Life) continuera de gérer la composante d'infrastructures du fonds.

La société KBI Global Investors ( North America ) Ltd. a été désignée pour gérer la composante de ressources naturelles; et

) Ltd. a été désignée pour gérer la composante de ressources naturelles; et

La MFS Gestion de placements Canada Limitée a été désignée pour gérer la composante d'immobilier.

Placements mondiaux Sun Life gérera la répartition de l'actif pour les composantes sous-jacentes du fonds. Tous les sous-conseillers suivront leurs propres philosophies et stratégies de placement pour leur composante respective afin de trouver des titres qui répondront à l'objectif du fonds.

Tous ces changements entreront en vigueur à 16 h 01 HE le 31 mai 2019.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 25 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Financière Sun Life. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1?011 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les prospectus actuels des fonds communs de placement mentionnés dans ce communiqué présentent les facteurs de risque liés aux fonds gérés par Placements mondiaux Sun Life. Les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Sun Life se trouvent dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sous la rubrique «Facteurs de risque» ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers accessibles sur sedar.com.

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2019. La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun Life.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, Relations publiques

Tél. : 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

SOURCE Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc.

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 07:45 et diffusé par :