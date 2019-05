Auscultation 2018 - L'état des chaussées du réseau artériel s'améliore





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'eau, des infrastructures du réseau routier et de la Commission des services électriques au comité exécutif, M. Sylvain Ouellet, est fier de présenter les résultats de la plus récente campagne d'auscultation des chaussées du réseau artériel, alors qu'il ressort une amélioration significative de leur état.

« Les investissements faits par la Ville portent leurs fruits. Les Montréalaises et Montréalais peuvent le constater, il y a de plus en plus de rues refaites et cela paraît. Notre Administration poursuivra sur cette lancée », a mentionné M. Ouellet.

En effet, 41 % des chaussées sont en excellent ou bon état, alors que ce pourcentage était de 21 %, lors de la dernière campagne d'auscultation du réseau artériel en 2015. Par ailleurs, il y a quatre ans, 55 % des chaussées étaient en très mauvais et mauvais état. Aujourd'hui, ce pourcentage est de 39 %, ce qui représente une diminution de 16%.

L'accroissement des interventions de réhabilitation des chaussées, notamment à l'aide du Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR), a permis de remettre à niveau une proportion importante des chaussées qui affichaient une mauvaise condition en 2015 et de prévenir le basculement des chaussées qui affichaient une condition moyenne vers une condition mauvaise.

14 114 tronçons auscultés

L'auscultation des chaussées consiste à dresser l'état des actifs de voirie par un relevé des différentes dégradations présentes sur la surface de roulement. Les données obtenues à l'aide d'un véhicule multifonctions sont ensuite caractérisées à l'aide du Pavement Condition Index (PCI), un indicateur de condition reconnu à l'échelle nord-américaine qui qualifie la qualité de la surface de roulement en tenant compte de la fissuration, des dégradations (dénivellations et nids-de-poule) et de l'orniérage.

Rappelons que les auscultations sont dorénavant réalisées aux deux ans sur le réseau artériel et aux quatre ans sur le réseau local. Cette différence s'explique par un rythme plus rapide des dégradations sur les chaussées plus sollicitées du réseau artériel, en raison de la circulation des véhicules lourds et des autobus. La dernière campagne d'auscultation remontant à 2015, il a été convenu d'ausculter les chaussées du réseau artériel en 2018 et celles de la voirie locale en 2019.

Ces examens réguliers permettent d'obtenir un portrait précis des besoins, de planifier les investissements et de documenter l'évolution de la condition des chaussées après leur remise en état.

Le relevé sur le terrain de l'ensemble des chaussées du réseau artériel a été réalisé entre le 4 juillet et le 19 août 2018. Au total, 14 114 tronçons ont fait l'objet d'une évaluation pour 1665 km de chaussées.

