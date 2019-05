Changzhou organise une exposition sur les réalisations des technologies de fabrication avancées





NANJING, Chine, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Coorganisé par le gouvernement populaire de la province du Jiangsu et le Ministère de la Science et de la Technologie (MOST), la 14e Advanced Manufacturing Technology Achievements Exhibition (exposition sur les réussites en matière de technologies de production avancées) de Chine (Changzhou) a débuté dans la ville de Changzhou, dans l'est de la Chine, le 18 mai.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, un total de 69 projets clés ont été contractés, impliquant les nouveaux matériaux, l'équipement de fabrication intelligente, de nouveaux médicaments, la biotechnologie, les nouvelles énergies et d'autres secteurs industriels.

En outre, 126 produits issus des entreprises innovantes ainsi que les résultats de la plateforme d'innovation avec des éléments de Changzhou ont été présentés à l'exposition.

Les nouvelles applications technologiques ont attiré l'attention d'un grand nombre de participants lors de la cérémonie d'ouverture. Par exemple, si les participants oublient d'apporter leur téléphone portable, ils peuvent simplement scanner leurs empreintes digitales pour payer des articles. S'ils passent une commande avec leur téléphone portable dans le parc, la voiture sans conducteur leur livrera les marchandises qu'ils ont achetées.

L'exposition durera la moitié d'un mois et sera axée sur cinq thèmes tels que la synergie industrielle pour l'innovation, la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, la coopération internationale dans les domaines de la science et de la technologie, le talent d'innovation et la promotion de l'industrie des technologies de services.

Dans le cadre de l'exposition, le forum sino-britannique sur le big data et l'intelligence artificielle a eu lieu et l'Université des Postes et des télécommunications de Pékin (BUPT) a également inauguré son institut de recherche de nouvelle génération en informatique à Changzhou le 19 mai.

Des cérémonies de remise de prix auront également lieu afin de récompenser les 100 meilleures entreprises innovantes dans la province du Jiangsu, les entreprises axées sur la qualité dans la ville de Changzhou, ainsi que les gagnants de la compétition d'innovation et d'entrepreneuriat de Changzhou.

Depuis 2006, l'exposition a été organisée sur 14 années consécutives. Au fil des ans, Changzhou a mis l'accent sur le mode de coopération industrie-université-recherche, construit des plateformes adéquates, attiré des projets et réuni des talents.

En 2018, le total des dépenses de R. et D. à Changzhou a représenté 2,81 pour cent de son produit intérieur brut (PIB).

Grâce à son environnement orienté vers l'innovation, Changzhou est devenue un leader national dans les domaines du graphène, des modules photovoltaïques, des robots, etc. La ville des sciences et de l'éducation à Changzhou s'est classée deuxième sur la liste des meilleurs parcs industriels d'entrepreneuriat en Chine sur cinq années consécutives.

