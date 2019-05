/R E P R I S E -- Avis aux médias - Corridor de biodiversité de Saint-Laurent : Reconnecter l'humain à la nature!/





SAINT-LAURENT, QC, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, Saint-Laurent, territoire municipal durable, invite les médias et ses partenaires au dévoilement des lignes directrices de son corridor de biodiversité, premier du genre au Québec en milieu urbain. Cette démarche est unique et révolutionnaire pour un arrondissement bâti et minéralisé à 82 % et qui consacre plus de 70 % de sa superficie aux activités industrielles et commerciales. Le projet vise ainsi à lutter contre les îlots de chaleur urbains, à favoriser la biodiversité et à renforcer la résilience aux changements climatiques. Il facilitera également l'accès des résidents et des travailleurs aux espaces naturels. De grande ampleur, environ 450 hectares à terme, le corridor débutera ses travaux dès 2019 autour des Ateliers municipaux de Saint-Laurent.

Quoi : Dévoilement du plan directeur d'aménagement

du corridor de biodiversité de Saint-Laurent



Quand : Mercredi 22 mai 2019 à 10 h



Qui : L'équipe lauréate en avril 2018 du concours national d'architecture de paysage

pluridisciplinaire, formée des firmes Table Architecture, LAND Italia, civiliti et

Biodiversité Conseil





Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent



Où : Ateliers municipaux de Saint-Laurent

13001, boulevard Cavendish, Saint-Laurent, QC H4R 2G5

Côté boulevard Poirier

Lien connexe

Concours Créer le corridor de biodiversité de Saint-Laurent (Design Montréal)

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au coeur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 07:30 et diffusé par :