Surgical Specialties Corporation lance la division Caliber Ophtalmics pour se concentrer sur la croissance mondiale des procédures chirurgicales ophtalmiques

WESTWOOD, Massachusetts, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Surgical Specialties Corporation (SSC) a annoncé aujourd'hui le lancement de Caliber Ophthalmics (calibre ophtalmique), une nouvelle division commerciale. Caliber Ophthalmics combine la marque Sharpointtm de SSC, qui jouit d'une réputation de confiance auprès des chirurgiens ophtalmologistes depuis plus de 50 ans avec ses deux acquisitions récentes en ophtalmologie, Unique Technologies, Inc. et VPM Surgical, Inc.

SSC a nommé Yong Sun, directeur général de l'ophtalmologie et vice-président des ventes internationales, pour diriger la division Caliber Ophtalmics. M. Sun a plus de 20 ans d'expérience dans les industries des dispositifs médicaux et des sciences de la vie. Il a occupé des postes de direction dans les domaines de la gestion générale et des opérations commerciales chez Harvard Bioscience, Beaver-Visitec International (BVI), BD Medical Ophthalmics et Booz & Company. M. Sun est titulaire d'un MBA de la Sloan School of Management du MIT.

Mieux connu sur le marché ophtalmique pour les couteaux de microchirurgie et les sutures chirurgicales Sharpoint, SSC est spécialisé depuis 1969 dans la conception et la fabrication de couteaux de chirurgie et de produits de fermeture de plaies à haute performance. Les produits de la société sont vendus dans plus de quatre-vingt-dix pays dans le monde. Avec l'ajout d'Unique Technologies et de VPM Surgical, la société élargit considérablement son expertise en matière de développement et de fabrication de lames ophtalmiques et d'instruments de coupe et envisage d'ajouter un centre d'excellence en fabrication et ingénierie en ophtalmologie en Pennsylvanie.

« Nous sommes à un point d'inflexion important dans l'industrie ophtalmologique avec une économie mondiale en expansion et une population vieillissante grandissante », a déclaré Dan Croteau, PDG de Surgical Specialties. « Il y a eu des progrès technologiques remarquables dans les soins oculaires et une croissance phénoménale des chirurgies oculaires. Nous avons créé la division Caliber Ophtalmics afin de répondre aux besoins croissants des clients ophtalmiques du monde entier. »

M. Croteau a ajouté : « Caliber Ophthalmics rassemble une tradition unique et robuste qui consiste à offrir qualité, performance et innovation à des coûts compétitifs. Avec Yong Sun à la tête de cette nouvelle division, nous sommes bien positionnés pour non seulement apporter des innovations et une qualité continues dans nos gammes de produits existants, mais aussi pour acquérir une expertise supplémentaire nous permettant de nous développer dans d'autres catégories de produits ophtalmiques. »

À propos de Surgical Specialties

Surgical Specialties Corporation, dont le siège social est situé à Westwood, dans le Massachusetts, conçoit et fabrique des instruments chirurgicaux de marque, de marques de distributeur et de fabricant d'équipement d'origine depuis plus de 50 ans. Surgical Specialties Corporation propose l'un des portefeuilles les plus complets de lames et de sutures disponibles, y compris des produits innovants tels que le dispositif de fermeture de tissu sans noeud Quilltm. SSC s'engage à surpasser les besoins du marché de la chirurgie spécialisée en maintenant des partenariats de confiance dans les spécialités dentaires, ophtalmiques, de chirurgie plastique, de dermatologie, d'orthopédie, d'urologie, de microchirurgie, de médecine vétérinaire et de traumatologie. Visitez-nous sur www.surgicalspecialties.com et www.caliberophthalmics.com.

