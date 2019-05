Goodbaby ouvre plusieurs boutiques phares mondiales à Chengdu





CHENGDU, Chine, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Goodbaby International Holdings Ltd. (Goodbaby), société leader mondiale en produits de parentalité, a ouvert samedi dernier deux boutiques phares mondiales au Chengdu International Finance Square (IFS) et au Chengdu Joy City.

En tant que toute nouvelle version des boutiques hors ligne de Goodbaby, la boutique phare mondiale, conçue par un designer célèbre ayant coopéré avec de nombreux magasins concept de luxe reconnus à l'échelle mondiale, entend fournir un style de vie intelligent immersif et basé sur des scénarios pour les parents, dans le cadre duquel les consommateurs peuvent découvrir et interagir avec les produits pour prendre de meilleures décisions d'achat grâce aux technologies d'IA, de RV et de RA, ainsi que rendre pratique le shopping à guichet unique.

Ces boutiques phares incluent les produits intelligents Goodbaby suivants :

La gamme de produits d'hydratation pour les bébés à peaux sensibles, qui est respectueuse de la peau et respirante, et qui offre un transport de l'humidité à sens unique. Le revêtement en tissu fournit même des alertes en cas d'humidité trop élevée.

La gigoteuse sensible à la température a été conçue avec un motif imprimé externe innovant, qui disparaît lorsque la température du bébé est supérieure à 38 degrés Celsius.

Une serviette écologique intelligente, qui contient une essence d'algues naturelles qui change de couleur lorsque la serviette est sale et qui retrouve sa couleur initiale après lavage.

Goodbaby sort trois produits intelligents permettant d'aider les jeunes parents à connaître la condition physique de leur bébé, ainsi qu'à gérer à temps les éventuels problèmes tels que la transpiration, la fièvre ou la prolifération de bactéries.

Évoquant la mission des boutiques phares de Goodbaby, Mme Jiang Rongfen, PDG de Goodbaby sur le marché chinois, a déclaré : « La clé des produits pour mamans et enfants réside dans l'expérience. Les nouvelles boutiques phares mondiales sont conçues en gardant à l'esprit le caractère sensible et sensé des comportements de shopping des consommateurs. » Les boutiques phares de Goodbaby entendent non seulement établir une relation produit-service avec leurs clients, mais également devenir pionnières dans les nouveaux styles de parentalité. « Notre objectif consiste à faire en sorte que chaque client souhaite partager son expérience réussie avec ses amis », a déclaré Jiang.

Du Hong, directeur général de la catégorie Mamans et enfants d'Alibaba Tmall Group, et Wang Yuexin, célèbre acteur et chanteur chinois, ont également assisté à la cérémonie d'ouverture des boutiques phares.

Capitale montante de la mode en Chine, Chengdu représente les tendances d'achat des plus jeunes générations. On dit souvent que la conquête des clients de Chengdu constitue un grand pas vers la conquête des consommateurs chinois. C'est pourquoi Goodbaby a décidé d'organiser les événements de lancement de ses actuels produits intelligents Tmall Hey Box précédemment évoqués au sein de ses deux boutiques phares à Chengdu.

À propos de Goodbaby

Créée en Chine en 1989, Goodbaby est une société mondiale qui exerce des activités locales en Chine, en Allemagne et aux États-Unis. La société s'inscrit clairement à la tête du marché des poussettes pour bébé et des sièges auto pour enfant. Goodbaby possède sept centres de recherche et développement aux États-Unis, en Europe et en Asie, et a créé plusieurs sous-marques telles que gb, CYBEX et Evenflo. Le groupe d'utilisateurs de Goodbaby est très étendu, et inclus de nombreuses célébrités fréquemment présentes sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/889634/Goodbaby_store_Chengdu.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/889636/Goodbaby_store_open.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/889643/Goodbaby_store_CEO.jpg

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 07:09 et diffusé par :