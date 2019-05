Wells Fargo verse 25 000 $ CA (20 000 $ US) pour soutenir les efforts des secours suite aux inondations au Québec





Wells Fargo & Company (NYSE : WFC) a annoncé aujourd'hui son intention de faire un don de 25 000 $CA (20 000 $ US) à United Way Worldwide pour aider les milliers de Canadiens qui ont été obligés d'abandonner leur maison après que de fortes pluies et le dégel printanier ont provoqué des inondations dans la province du Québec.

Wells Fargo fait partie des 10 institutions financières qui se sont associées pour soutenir la Croix-Rouge canadienne.

« Nous sommes tristes de constater les dégâts provoqués par les inondations, et nous voulons aider les victimes à s'en sortir, a déclaré Richard Valade, président régional du Canada pour Wells Fargo. En collaboration avec United Way Worldwide, ce don vient soutenir le travail incroyable accompli par la Croix-Rouge canadienne dans des communautés où vivent les membres de nos équipes, et où ils servent nos clients. »

Wells Fargo emploie plus de 700 membres d'équipe au Canada à travers plus de 23 secteurs d'activité des services bancaires de gros qui servent des clients commerciaux dans les villes canadiennes de Calgary, Mississauga, Montréal, Toronto, Vancouver, et Québec.

En 2018, Wells Fargo a fait un don de 444 millions de dollars à environ 11 000 associations caritatives. Les membres de l'équipe de Wells Fargo ont également fait don de 2 millions d'heures de travail bénévole en 2018. Pour la 10e année consécutive, United Way Worldwide a reconnu Wells Fargo en février sa campagne de don considérée comme la première en importance parmi les campagnes de don sur le lieu de travail aux États-Unis.

À propos de Wells Fargo

