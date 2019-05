/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière à l'école Louis-de-France de Trois-Rivières/





QUÉBEC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, accompagné de la députée de Champlain, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, convient les représentants des médias à l'annonce d'une importante aide financière destinée à la mise en valeur des territoires et à la promotion de l'agriculture.

Voici les principaux renseignements relatifs à cette activité :



DATE : Mardi 21 mai 2019







HEURE : 9 h 45 10 h

10 h 30 Accueil des journalistes

Annonce du ministre Lamontagne

Période de questions





LIEU : École Louis-de-France

Salle : gymnase

881, rue Louis-de-France

Trois-Rivières, G8T 1A5



Veuillez confirmer votre présence avant l'activité, en communiquant avec les relations de presse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au 418 380-2100, poste 3512, ou par courriel à relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca.

