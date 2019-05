/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Monsef, avec des représentantes de la BMO et de CanSFE, annoncera un partenariat intersectoriel novateur visant à promouvoir l'égalité des genres dans le cadre des activités de mobilisation Women Deliver 2019 du gouvernement du Canada/





OTTAWA, le 17 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, accompagnée de représentantes de la BMO ainsi que du Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants, annoncera un partenariat intersectoriel novateur visant à promouvoir l'égalité des genres dans le cadre des activités de mobilisation Women Deliver 2019 du gouvernement du Canada.

Détails :

Date : 21 mai 2019

Heure : 10 h

Emplacement :

Pièce Walker

First Canadian Place

68e étage

100, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

