/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Whitchurch-Stouffville/





WHITCHURCH-STOUFFVILLE, ON, le 17 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure dans la région de York en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Wayne Emmerson, président et premier dirigeant de la région de York.

Date : Mardi 21 mai 2019



Heure : 15 h HAE



Lieu : Bill Fisch Forest Stewardship and Education Centre

16389 ON-48

Whitchurch-Stouffville (Ontario)

Cet événement aura lieu en plein air. Veuillez prévoir des chaussures appropriées. En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu à l'intérieur.

