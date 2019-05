Au fil de l'espoir de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu : les événements de 2019 débutent cette semaine





TORONTO, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au fil de l'espoir de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD, l'événement national de collecte de fonds de Make-A-Wish ® /Fais-Un-Voeu MD Canada qui vise à aider les enfants atteints d'une maladie grave, est de retour pour un autre été rempli d'adrénaline.



« Les enfants de voeux doivent souvent faire de longs séjours à l'hôpital, subir de nombreuses opérations et prendre des médicaments à toute heure du jour et de la nuit, mais ils continuent malgré tout à faire preuve d'une force et d'un courage remarquables, jour après jour », a déclaré Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada. « Au fil de l'espoir invite les participants à faire preuve de courage eux aussi et à descendre en rappel pour nous aider à réaliser des voeux qui changent des vies d'enfants. La réalisation des voeux permet de remplacer la crainte, la tristesse et l'anxiété par la confiance, la joie et l'espoir, ce qui peut avoir des effets positifs sur la santé. »

Les participants à Au fil de l'espoir doivent recueillir un montant minimum de 1 500 $ pour contribuer à réaliser les voeux d'enfants dans leur communauté et avoir la chance de descendre en rappel sur un édifice de leur ville. Des événements Au fil de l'espoir auront lieu dans 12 villes à travers le pays en 2019, à partir de cette semaine. Les événements sont ouverts au grand public et les places sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le fils de Brian Veloso, Owen, a reçu son voeu de devenir pompier en 2012. Pour la huitième année consécutive, Brian descendra en rappel lors de l'événement Au fil de l'espoir de Toronto afin de recueillir des fonds pour Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD. À lui seul, il a amassé plus de 25 000 $ depuis le lancement de l'événement en 2012. Brian explique dans ce message vidéo pourquoi il participe à Au fil de l'espoir chaque année.

Concours de collecte de fonds national 2019

Tous les participants inscrits à Au fil de l'espoir qui récoltent 3 000 $ ou plus d'ici le 30 septembre 2019 courront la chance de gagner un voyage formidable au Costa Rica d'une valeur de 6 000 $, offert par Monograms et WestJet! Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez ici .

Il y a plusieurs façons de participer à Au fil de l'espoir de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu : à titre individuel, en équipe ou en commanditant un participant. Pour en savoir plus et vous inscrire à un événement près de chez vous, visitez aufildelespoir.ca .

Un merci tout particulier à nos partenaires et commanditaires nationaux : WestJet tient aux enfants, Fondation de bienfaisance Sony du Canada, Captivate, Pita Pit Canada et Globus family of brands (Monograms), ainsi que nos partenaires locaux.

Nouveau cette année

Les participants à Au fil de l'espoir à travers le pays auront la chance d'utiliser Fotaflo, un outil de marketing social qui transmet en temps réel les photos des participants à leurs amis et aux membres de leur famille, pour leur permettre de vivre eux aussi toute l'excitation de l'événement instantanément, par l'entremise des réseaux sociaux. Fotaflo est commandité par la Fondation de bienfaisance Sony du Canada.

À propos de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu réalise des voeux qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Nous aspirons à exaucer le voeu de chaque enfant admissible; cet objectif est fondé sur l'idée qu'un voeu fait partie intégrante du traitement. La recherche démontre en effet que les enfants dont le voeu a été exaucé sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave. Établi à Phoenix, en Arizona, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu est le plus important organisme exauçant des voeux au monde, oeuvrant auprès d'enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays. De généreux donateurs, partenaires, employés et plus de 1 100 bénévoles à l'échelle nationale réalisent plus d'un voeu par jour en moyenne. Depuis 1983, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada a réalisé plus de 8 000 voeux au pays et 655 l'année dernière seulement. Pour en savoir davantage sur Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada, visitez faisunvoeu.ca .

Personne-ressource pour les médias :

Deborah Waines-Bauer

Directrice, marketing et communications

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada

Téléphone : 1-888-822-9474, poste 6111

deborah.wainesbauer@makeawish.ca

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfb1f560-f1c4-475c-ab9b-4ef097ae958a

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 07:05 et diffusé par :