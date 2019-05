Divergence générationnelle au travail : les Baby-boomers heureux, la Génération X insatisfaite et les Milléniaux exigeants





Hamster dévoile une grande étude sur les habitudes canadiennes du monde du travail

MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Une bonne nouvelle pour les employeurs canadiens : Plus de quatre travailleurs canadiens sur cinq (83 %) sont satisfaits de leur travail selon la grande étude sur le monde du travail réalisée par Léger pour Hamster.

La plupart des travailleurs sont également très engagés (90 %) et motivés (81 %) par leur emploi. Trois sur quatre (75 %) rapportent que leur emploi leur permet d'atteindre des objectifs personnels.

Cependant, l'étude montre également que les employeurs doivent se préparer au changement générationnel alors que leurs employés les plus loyaux s'apprêtent à prendre leur retraite et qu'ils devront s'appuyer de plus en plus sur des employés moins engagés.

Ayant pour objectif d'explorer la perception des Canadiens quant à leur environnement physique, les aspects émotionnels ainsi que l'importance de certains enjeux environnementaux liés au monde du travail, la nouvelle étude soulève plusieurs données intéressantes sur les habitudes des employés au pays.

« En tant que chef de file canadien de l'industrie des fournitures pour les milieux de travail, Hamster demeure constamment à l'affût des nouvelles tendances du travail. Cette étude dévoilée aujourd'hui permet de consolider notre position en tant qu'experts de l'environnement de travail et de mettre en lumière les nouvelles réalités d'un monde du travail en pleine transformation », affirme Denis Mathieu, président et chef de la direction de Novexco Inc., propriétaire de Hamster.

La motivation : une variabilité générationnelle

Avec la population vieillissante et le fait qu'un bon nombre de travailleurs prendront leur retraite au courant des années à venir, les employeurs doivent trouver une façon d'augmenter la satisfaction générale des employés, puisque ceux qui devront prendre la relève sont les travailleurs les plus insatisfaits de leur travail, les moins motivés et les moins loyaux envers leurs employeurs.

L'étude nous révèle que les Baby-boomers (maintenant âgés de plus de 55 ans) affirment être davantage satisfaits de leur travail (89 %) que les travailleurs plus jeunes. Ils sont également les plus engagés envers leur emploi (95 %) et ils sont aussi les plus motivés (89 %).

Quant à elle, la Génération X (âgée entre 35 et 54 ans), qui remplacera les baby-boomers, est surreprésentée chez les personnes insatisfaites de leur travail (19 %) et elle est aussi le segment le moins motivé. Cette différence pourrait être expliquée par le fait que les travailleurs âgés de 35 à 54 ans seraient dans une période de la vie particulièrement chargée, entre des responsabilités professionnelles et personnelles accrues.

Une proportion plus élevée des travailleurs milléniaux (35 ans et moins) croient dans une plus grande proportion que chez les autres groupes d'âges que les employeurs devraient être responsables de fournir des services professionnels de psychologues (51 %), d'ergothérapeutes (53 %), de massothérapeutes (44 %) et de nutritionnistes (31 %). D'ailleurs, même s'ils sont satisfaits de leur travail, plus de la moitié des travailleurs milléniaux (58 %) disent vouloir changer d'emploi au courant des deux prochaines années. Également, ils envisagent dans une plus forte proportion que tout autre groupe d'âge de devenir travailleur autonome (63 %).

D'un océan à l'autre : les régions se distinguent

Selon les régions, plusieurs différences additionnelles sont à noter à travers le Canada :

Une majorité d'Ontariens (54 %) travaille dans un bureau, une différence significativement élevée par rapport aux autres provinces

Les travailleurs des provinces atlantiques sont les plus motivés par leur travail (91 %)

Les francophones (82 %) est le groupe qui considère le plus avoir l'impression d'atteindre des objectifs personnels dans leur emploi (de s'accomplir en tant que personne)

Une proportion plus élevée de Britanno-Colombiens (64 %) considère devenir travailleur autonome par rapport aux autres régions au pays

Inversement, c'est le Québec qui a le plus bas pourcentage de travailleurs qui envisageraient de devenir travailleurs autonomes, alors que seulement 42 % dit l'avoir considéré

Un important pourcentage des Ontariens (43 %) considèrent changer d'emploi dans les deux prochaines années

Les résidents des provinces de l'Atlantique considèrent importants à 95 % de consommer des produits locaux ou Canadiens et à 94 % de consommer des produits recyclés ou recyclables

De plus, alors que 69 % des travailleurs canadiens sont fiers des engagements sociaux de leurs employeurs, c'est 80 % des travailleurs des provinces de l'Atlantique qui le sont

Des nouveaux défis pour les compagnies canadiennes

L'étude nous révèle que les employeurs canadiens doivent composer avec plusieurs tendances et enjeux pour satisfaire leurs employés.

« Tous les secteurs d'activité au Canada sont aux prises avec des enjeux importants d'acquisition et de rétention du talent. Les employés sont la ressource la plus importante pour une entreprise, et nous croyons qu'il est primordial pour avoir un avantage compétitif de bien comprendre leurs aspirations et leurs besoins pour mieux y répondre », ajoute Denis Mathieu.

Environnement de travail

Plus de la moitié des Canadiens considèrent qu'ils ne travaillent pas dans un environnement de travail adéquat. Alors que 76 % disent travailler au moins en partie assis, seulement la moitié des Canadiens disent avoir accès à des options de travail ergonomiques. Près de la moitié (45 %) des Canadiens disent vouloir améliorer l'aménagement des locaux afin d'ajouter des aires de repos ainsi que des espaces de travail collaboratif.

En majorité, les employés canadiens recherchent un environnement de travail sain ainsi que plus d'options pour accommoder leurs besoins ergonomiques spécifiques. Il est donc important pour les employeurs de réévaluer leurs bureaux afin d'offrir un espace de travail qui saura répondre aux demandes grandissantes de leurs employés.

Satisfaction au travail

Pour les employeurs canadiens, il faut bien identifier ce qui motive le plus les travailleurs pour assurer le bonheur au travail. Selon l'étude, les sources de motivation les plus importantes sont l'accomplissement (45 %), ainsi que les relations interpersonnelles (22 %).

Une donnée quelque peu surprenante est que les travailleurs canadiens ont un niveau d'attachement très élevé envers leurs tâches et fonctions (80 %), un niveau d'attachement plus élevé que celui envers leur employeur (65 %) et leur supérieur/superviseur immédiat (62 %). Cette information pourrait être utile lorsque les employeurs doivent prendre des décisions de gestion et de répartition des tâches.

Enjeux environnementaux

Plus de neuf travailleurs sur dix considèrent que la protection de l'environnement est un enjeu important. Ils sont également très nombreux à considérer qu'il est important de consommer des produits recyclés ou recyclables et locaux ou d'origine canadienne (84 %). Comme les employés ont de plus en plus d'attentes et d'exigences envers leur employeur dans cette sphère, les entreprises doivent identifier comment elles peuvent continuer à devenir de meilleurs citoyens corporatifs responsables.

Grande étude de Léger sur le monde du travail pour Hamster

Un sondage web a été réalisé du 24 au 30 octobre 2018 auprès d'un échantillon représentatif de 1001 Canadiens(nes) faisant partie de la population active, âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, les régions, la langue maternelle et l'occupation afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l'étude. À titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 1001 répondants est de ±3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.

À propos de Novexco Inc. et Hamster

Entreprise canadienne propriété de ses marchands et de sa direction, Novexco est un distributeur de fournitures de bureau, de produits technologiques et de mobilier fondée en 1996. Depuis mars 2018, les activités commerciales sont désormais regroupées sous le nom de Hamster® et représentées par 109 magasins dans l'est du Canada, principalement au Québec, une division de ventes commerciales nationale et un site web transactionnel servant les consommateurs et entreprises canadiennes à partir de ses centres de distribution de Calgary AB, Markham ON, Laval QC, Montréal QC et Dartmouth NS. Le réseau Hamster représente plus de 2500 employés et le siège social de Novexco est situé à Laval. Depuis 2019, Novexco fait partie du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

SOURCE Novexco Inc.

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 06:00 et diffusé par :