Le rapport d'EURid pour le premier trimestre de 2019 est disponible





EURid publie aujourd'hui son rapport relatif auy premier trimestre de 2019, présentant des statistiques trimestrielles et des développements.

Les données les plus remarquables sont :

Le trimestre a enregistré un taux de renouvellement de 78,2%.

L'Irlande est le pays qui a connu la plus forte croissance au cours de ce trimestre, suivi de la Suède et du Portugal, qui reste dans le Top 3 après avoir occupé le première position au quatrième trimestre de 2018.

Les dix pays ayant enregistré le plus grand nombre de noms de domaine .eu sont l'Allemagne (984 311), les Pays-Bas (475 514), la France (328 863), la Pologne (265 807), l'Italie (265 060), le Royaume-Uni (188 505), la Tchéquie(157 804), la Belgique (142 756) et l'Espagne (120 189).

Lesprojets au cours de ce trimestre concernèrent :

Un soutien supplémentaire apporté au projet de puits d'eau potable en Ouganda.

La poursuite du Co-funded Marketing Programme pour les bureaux d'enregistrement accrédités .eu jusqu'en 2022, à la suite d'une évaluation approfondie par un organisme extérieur qui a conduit à améliorer plusieurs procédures.

Le rapport d'EURid pour le premier trimestre 2019 est disponible via ce lien

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau en .eu et .?? suite à une procédure d'appel d'offres et à une désignation par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités et fournit une assistance dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la sécurité des données, EURid possède depuis 2013 une certification ISO 27001 qui atteste de sa conformité envers cette norme de sécurité de l'information. EURid est également enregistrée par le Système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne (SMEA). Elle a son siège à Diegem (Belgique) ainsi que des bureaux régionaux à Pise (Italie), à Prague (République tchèque) et à Stockholm (Suède). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

