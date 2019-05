Les défis des marques et des commerces de détail face à l'éclosion numérique lors du Retail & Brand Experience World Congress





BARCELONE, Espagne, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Les magasins qui sont tout d'abord créés en ligne puis établis hors ligne ; les établissements existant depuis longtemps qui entrent dans l'univers numérique ; les marques qui proposent des expériences d'achat unique pour se distinguer de l'e-commerce ; les propositions qui transforment les produits du quotidien en produits haut de gamme. Le monde du commerce de détail et des marques vit une véritable révolution, et Fira de Barcelona veut en faire partie. Pour cette raison, elle organise la première édition du Retail & Brand Experience World Congress (RBEWC), qui se tiendra du 27 au 29 mai à Barcelone, avec l'objectif de générer un dialogue enrichissant entre les principaux acteurs.

100 experts représentant des marques internationales vont participer et débattre sur la manière dont l'explosion numérique est en train de transformer une industrie clé de l'économie. Le programme du RBEWC sera complété par une zone pour les start-ups et une zone d'exposition, qui ensemble totaliseront 100 entreprises, ainsi que différents itinéraires vers des établissements innovants à Barcelone qui présentent les nouvelles tendances émergentes dans le commerce de détail.

Le programme du congrès sera axé sur six thèmes (expérience client, approches omnicanales et numérique, secteur immobilier, personnalisation et nouveaux modèles et tendances du commerce de détail) et huit secteurs (mode, biens de consommation, grands magasins et centres commerciaux, beauté, équipements électroniques, services en ligne, mobilier et secteur bancaire).

Parmi les 100 orateurs qui participeront aux 50 conférences du RBEWC, il y aura des représentants de Google, Ikea, British Airways, Carrefour, Alibaba, Karl Lagerfeld, Levi's, Renova, Nestle Purina Petcare, Value Retail, Muji ou encore Puig.

Le congrès sera complété par une zone pour les start-ups et une zone d'exposition avec la participation de 100 entreprises. Le Village des start-ups regroupera plus de 64 sociétés émergentes qui présenteront des solutions innovantes, comme des applications pour transformer les magasins traditionnels en points de vente intelligents, des systèmes permettant de consulter à tout moment l'inventaire d'un produit et des caméras permettant de suivre les clients qui entrent dans les points de vente. Parmi les sociétés qui participeront à la zone d'exposition, on peut citer SAP, Cisco, Deloitte, Beabloo, Accenture, Epson, Open Bravo, Asts Solum - Samsung et Tiendeo. En outre, deux itinéraires autour des boutiques les plus perturbatrices de Barcelone, comme Camper ou Tous entre autres, seront organisés lors de la célébration de l'événement.

