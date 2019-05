La société 'Praxidia Knowledge Services" de Teleperformance Group s'associe à Callminer pour lancer TP Interact ? une solution complète pour l'analyse des interactions





Praxidia Knowledge Services, une filiale spécialisée de Teleperformance Group, a annoncé aujourd'hui une co-entreprise avec CallMiner pour lancer une solution client baptisée TP Interact. Cette solution analytique vocale et d'engagement de la clientèle optimisera la performance des agents et la satisfaction des clients à l'égard des centres de contact du monde entier.

Les services gérés d'analytique et de conseils de TP Interact, qui exploitent la plateforme d'analyse vocale de CallMiner Eureka, sont évolutifs aussi bien au niveau de la capacité que de la géographie. Ceci permettra aux organisations sur l'ensemble des segments verticaux de bénéficier des précieuses informations dérivées des interactions avec la clientèle, indépendamment du volume d'appels et du canal utilisé. Grâce à ce partenariat, les clients peuvent évaluer et noter 100% des interactions afin de déterminer l'expérience client et la performance des agents, y compris les personnalisations, l'élaboration de rapports et l'optimisation continue pour répondre aux besoins commerciaux.

Les clients de TP Interact bénéficieront des avantages suivants:

une solution évolutive et souple qui s'intègre parfaitement à l'entreprise en seulement quelques jours.

des services personnalisés sur mesure pour répondre à des besoins commerciaux uniques.

des informations axées sur les données pour définir les résultats des actions et des mesures.

Interrogé sur ce partenariat stratégique, Paolo Righetti, chef de la direction de Praxidia Knowledge Services, déclare: "CallMiner et Praxidia ont déjà commencé à extraire des renseignements commerciaux à partir du centre d'appels avec des applications d'expérience client utilisées par des organisations italophones, francophones et germanophones. Ce partenariat garantit une expérience client numérique optimale". "En combinant des logiciels axés sur les données et les services gérés d'analyse et de conseils de Praxidia, et du leadership, vous obtenez une solution puissante", déclare Jeff Gallino, responsable technologique de CallMiner. "Nous sommes ravis de proposer cette offre commune à nos clients existants."

À propos de Praxidia Knowledge Services

Praxidia Knowledge Services est une nouvelle société de conseils s'appuyant sur la vaste expertise internationale de Teleperformance Group en matière de gestion de l'expérience client multi-canal et sur sa compréhension approfondie des comportements des clients. L'objectif de la société est d'augmenter la valeur des interactions client et de créer de nouvelles opportunités pour ses clients en appliquant l'expérience de Teleperformance en termes de recherche avancée, d'analytique et de performance opérationnelle, acquise sur plus de 40 années et dans plus de 160 marchés.

À propos de CallMiner

CallMiner permet aux organisations d'extraire des renseignements et de prendre des mesures en matière d'interactions avec la clientèle, afin d'optimiser l'expérience client, les ventes, le marketing, la conformité, et la performance des centres d'engagement des agents et des clients. Les solutions de la société ont reçu de multiples distinctions, notamment huit prix de technologies vocales au cours des six dernières années. Rendez-vous sur callminer.com pour plus d'informations.

