D'après une étude scientifique récente, les DEL à spectre naturel de série SunLike de Seoul Semiconductor favorisent le confort visuel, la vigilance diurne, l'humeur et l'intensité du sommeil humains





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), l'un des plus grands innovateurs mondiaux de produits et technologie DEL, a annoncé que sa série SunLike de DEL à spectre naturel a été identifiée comme étant une source de lumière clé pour favoriser le bien-être des personnes, sur la base d'une étude complète sur le sommeil menée récemment par des scientifiques de l'Université de Bâle.

Seoul Semiconductor a développé les DEL à spectre naturel de série SunLike en collaboration avec la technologie de spectre TRI-R de Toshiba Materials en 2017, première source de lumière à correspondre étroitement au spectre de la lumière naturelle. Les deux sociétés ont depuis promu cette technologie de spectre de lumière naturelle en mettant en avant ses effets favorables sur le bien-être et le sommeil des personnes, valeur clé dans l'évolution de l'éclairage.

On constate une augmentation des activités de recherche sur la relation entre la lumière et la fonction biologique humaine, notamment une récente étude scientifique sur les effets du spectre lumineux sur la qualité du sommeil, le confort visuel, le bien-être et la vigilance diurne, menée par le Professeur Christian Cajochen et son équipe à l'Université de Bâle, en Suisse, intitulée : "Effect of Daylight LED on Visual Comfort, Melatonin, Mood, Waking Performance, and Sleep" publiée dans le Journal of Lighting and Research Technology le 24 mars 2019.

Il est bien reconnu que la lumière est l'un des facteurs de contrôle le plus fort pour le rythme circadien humain, tels que la sécrétion de mélatonine, une hormone qui favorise le sommeil. Ainsi, des conditions d'éclairage optimales durant la journée sont cruciales pour éviter les perturbations du rythme circadien pouvant entraîner des troubles du sommeil et d'autres maladies liées au mode de vie. Au cours des dix dernières années, des études scientifiques connexes ont été menées dans les domaines du sommeil, de la chronobiologie et de la physiologie, ainsi que dans le domaine de l'impact de la qualité de la lumière dans les soins gériatriques.

D'après l'étude du Professeur Cajochen, des sources de lumière DEL de même température de couleur corrélée (TCC) et intensité, mais de puissance spectrale différente, peuvent produire des effets différents sur la physiologie et le comportement humains. Les sources de lumière DEL dont le spectre est proche de la lumière naturelle ont produit une amélioration du confort visuel, de la vigilance et de l'humeur le matin et le soir parmi les participants aux tests, par rapport à ceux qui ont été exposés à des DEL à spectre conventionnel. L'étude a testé le confort visuel, la physiologie circadienne, la vigilance diurne, l'humeur, la performance cognitive et le sommeil après une exposition à la lumière DEL conventionnelle et à la lumière DEL à spectre naturel durant 49 heures dans un contexte de laboratoire.

L'étude indique : « Nous avons la preuve qu'une solution DEL de lumière [à spectre naturel] a des effets bénéfiques sur le confort visuel, la vigilance diurne, l'humeur et l'intensité du sommeil chez des volontaires en bonne santé. L'activité delta EEG (0,75 ? 4,5 Hz) était considérablement plus élevée après l'exposition à un éclairage DEL de lumière du jour qu'après l'exposition à un éclairage DEL conventionnel durant la nuit suivant l'exposition à la lumière ». [REMARQUE : Les mesures delta EEG (électroencéphalogramme) enregistrent les ondes delta, les ondes cérébrales associées au sommeil profond (absence de mouvements oculaires rapides) de phase 3, ou « sommeil lent », et contribuent à caractériser la profondeur du sommeil.]

En fournissant le même spectre que la lumière du soleil et dans la même gamme visible, les DEL à spectre naturel de la série SunLike sont bénéfiques au bien-être des personnes, conformément aux mécanismes de vision qui affectent aussi bien les aspects de l'oeil qui forment les images que les autres aspects, ainsi que le contrôle des rythmes circadiens. Alors que, jusqu'à présent, les qualités de la lumière artificielle ont été décrites principalement en termes de couleur et d'intensité, les DEL à spectre naturel de la série SunLike ont introduit le concept de l'importance du facteur du spectre lumineux pour déterminer la qualité globale de la lumière.

« Cette étude menée par l'Université de Bâle suggère un autre aspect important pour la direction en pleine évolution de la lumière artificielle au cours des quatre-vingt dernières années. En plus des propriétés éconergétiques et de longévité, nous avons ajouté le facteur du « bien-être humain » aux sources contemporaines de lumière DEL », a déclaré Nam Ki-bum, vice-président exécutif de vente de Seoul Semiconductor. « Premières DEL au monde fabriquées en masse à reproduire la qualité de la lumière naturelle, les DEL de la série SunLike représentent une avancée dans la technologie de l'éclairage dans ce domaine important, alors que nous continuons à répondre aux besoins en éclairage de nos clients ».

