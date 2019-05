Rad Power Bikes étend son assistance de services complets en Europe grâce à un partenariat avec Go Bike Service





Ce partenariat stratégique permettra encore plus facilement aux clients européens de rouler en vélo Rad (« Ride Rad »)

UTRECHT, Pays-Bas, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Rad Power Bikes, marque leader en vélos électriques directement auprès des consommateurs, fait équipe avec Go Bike Service pour proposer des assemblages, des essais de vélos ainsi qu'un entretien directement sur le pas de la porte de ses clients européens. Cette démarche étend les capacités de services complets de la marque, tout en renforçant son investissement dans le cadre d'un effort consistant à rendre les vélos électriques plus accessibles pour les individus à travers le monde.

« Les services proposés via ce partenariat apporteront en Europe la boucle complète de notre modèle directement auprès des consommateurs », a déclaré Arno Saladin, directeur commercial Europe chez Rad Power Bikes. « En ajoutant Go Bike Service en tant qu'extension de notre équipe, nous serons en mesure de proposer aux consommateurs une expérience exceptionnelle à bicyclette, à toutes les étapes de leur aventure en vélo électrique. »

Ce partenariat vient compléter les opérations européennes actuelles de Power Bikes directement auprès des consommateurs, parmi lesquelles des ventes en ligne et une assistance technique dans 38 pays européens, des tests ambulants de vélos aux Pays-Bas, ainsi qu'une salle d'exposition et de vente au détail à Utrecht. Go Bike Service proposera un service d'assemblage et d'entretien pratique et abordable pour les clients en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Danemark. Rad Power Bikes propose des programmes similaires à ses clients aux États-Unis et au Canada.

Les consommateurs situés dans les zones couvertes par Go Bike Service ont la possibilité de recevoir leur nouveau vélo électrique Rad Power Bikes, fabriqué et réglé de manière professionnelle, livré directement au seuil de leur porte pour 99 ?. Des démonstrations et possibilités d'entretien à domicile seront également proposées, et les clients pourront s'inscrire en tant qu'adhérents, ce qui leur permettra de bénéficier non seulement de tous les services, mais également d'une assurance mobilité.

« Go Bike Service a été fondée dans l'état d'esprit du service à 100 %. Nous proposons aux clients de Rad Power Bikes une expérience exceptionnelle : livraison et service à domicile ou au travail, à n'importe quel moment », a déclaré Ward Grootjans, directeur général de Go Bike Service. « Les clients auront l'esprit tranquille, puisqu'ils sauront que leur nouveau vélo électrique a été assemblé et réglé de manière professionnelle, pour plusieurs années de pures sensations de plaisir à vélo. »

Rad Power Bikes est pionnière dans le cadre de sa nouvelle gamme de vélos électriques L1 e-A en Europe, qui offrent plus de puissance et d'aide au pédalage que les vélos électriques standards disponibles sur le marché. Ses modèles RadRhino Electric Fat Tire Bike et RadWagon Electric Cargo Bike sont tous deux inclus dans le programme Go Bike Service.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur RadPowerBikes.eu , suivez Rad Power Bikes sur Facebook et Instagram , ou visitez sa salle d'exposition européenne à Utrecht .

À PROPOS DE RAD POWER BIKES

Rad Power Bikes est une société leader dans le domaine des vélos électriques directement auprès des consommateurs, qui possède ses sièges sociaux internationaux à Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis, à Utrecht aux Pays-Bas, ainsi qu'à Vancouver, en Colombie britannique, au Canada. Cofondée en 2007 par des amis d'enfance devenus lauréats du classement « 30 Under 30 » de Forbes et Inc. Magazine, Mike Radenbaugh et Ty Collins, cette société internationale opérant directement auprès des consommateurs offre une gamme de vélos électriques et d'accessoires conçus pour tous les environnements et tous les budgets.

