Mainstream Renewable Power donne ses résultats financiers vérifiés pour l'exercice 2018

DUBLIN, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power (« Mainstream » ou la « Société »), développeur de premier plan mondial de centrales éoliennes et photovoltaïques, annonce aujourd'hui ses résultats vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (la « Période »).

Elle a réalisé un bénéfice record de 487,5 millions ? (contre des pertes de 5,5 millions ? en 2017) suite à la conclusion réussie de la vente du projet de parc éolien Neart na Gaoithe en Écosse, de 450 mégawatts, au groupe EDF

Remboursement intégral de la dette d'entreprise (73 millions ?)

Obtention d'une facilité de transaction de 90 millions ? auprès de DNB Bank ASA et de HSBC Bank PLC, qui peut être élargie à 200 millions ?, sous réserve d'un accord, et qui offre la liberté de poursuivre des opportunités de développement de grande envergure à l'échelle mondiale

Mainstream est bien partie pour lever entre 700 et 800 millions ? supplémentaires pour le financement de ses projets en 2019

La Société revient à sa structure d'actionnariat fondamentale, détenue de manière privée par le fondateur Eddie O'Connor , les employés et un petit nombre d'investisseurs individuels, à la suite d'un rachat aux actionnaires institutionnels en septembre 2018

La Société a de nouveaux projets en développement qui représentent plus de 10,5 GW

707 MW sont en cours de construction

804 MW ont été mis en service

Elle a reçu une reconnaissance de la part du Carbon Disclosure Project (projet de divulgation des émissions de carbone) et obtenu un « A- » (Leadership)

(projet de divulgation des émissions de carbone) et obtenu un « A- » (Leadership) Elle a évité un volume estimé à 998 340 tonnes métriques nettes de CO2 en 2017

Elle a élargi sa présence pour satisfaire ses ambitions mondiales et a ouvert de nouveaux bureaux à Édimbourg, en Colombie, à Singapour et en Australie

Mainstream est particulièrement bien placée pour assurer une expansion et une croissance spectaculaires sur ses principaux marchés de la région Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique, ainsi que dans le secteur mondial de l'éolien en mer

Amérique latine :

La Société est déjà le plus grand développeur d'énergie renouvelable au Chili, où elle s'appuie sur une solide équipe locale de quelque 100 personnes

Elle travaille à la mise en service commerciale de la plate-forme Andes Renovables de 1,3 GW entre 2021 et 2022

2022 Elle construit actuellement les projets Sarco et Aurora au Chili (299 MW) dans le cadre d'une coentreprise formée avec Actis (Aela Energía), dont l'exploitation commerciale est prévue pour le deuxième semestre 2019

Le parc éolien Cuel de 33 MW est en exploitation commerciale depuis cinq ans

Asie-Pacifique :

Conclusion d'un partenariat avec Phu Cuong Group portant sur la réalisation du plus grand projet éolien d'Asie - le parc éolien en mer de 800 MW de Phu Cuong Soc Trang au Vietnam , dont la première phase devrait être bouclée financièrement en 2020

, dont la première phase devrait être bouclée financièrement en 2020 Mise en place d'un mémorandum d'accord pour fournir 1 GW supplémentaire d'énergie solaire au Vietnam , au Cambodge et au Laos

, au Cambodge et au Deux parcs éoliens, représentant une capacité totale de 120 MW, sont en phase de développement aux Philippines

En mer (offshore) :

Mainstream a créé son centre d'excellence offshore à Édimbourg

Des projets sont dynamiquement poursuivis au Royaume-Uni, en Inde, au Vietnam et aux États-Unis

Afrique :

Des projets représentant 408 MW supplémentaires sont en cours en construction, dont 250 MW que Mainstream construit en Afrique du Sud et 158 MW supplémentaires en construction au Sénégal

La plate-forme Lekela Power (une coentreprise formée avec Actis) a des projets supplémentaires en Égypte (250 MW en vertu d'une convention d'achat d'électricité) et au Ghana (150 MW)

Andy Kinsella, président-directeur général de Mainstream, a déclaré : « Mainstream est bien partie pour devenir l'une des nouvelles catégories d'acteurs de premier plan des énergies renouvelables à mesure que s'accélère le transfert du capital depuis le monde des combustibles fossiles vers l'énergie durable.

Après avoir connu une année de transformation pendant laquelle nous avons conclu avec succès la vente de notre parc éolien en mer en Écosse, nous présentons désormais un bilan solide et nous ne mettons pas de limites à nos ambitions d'aider les économies en plein essor à se développer par le biais d'un apport en capacité d'énergies renouvelables.

Nous sommes prêts à nous lancer dans une expansion importante sur nos principaux marchés de la région Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique, ainsi qu'à retourner dans le secteur de l'éolien en mer au Royaume-Uni, où nous avons déjà livré 3,45 GW d'énergie éolienne en mer.

Le retour à notre structure d'actionnariat fondamentale signifie que nous sommes prêts à offrir une croissance et des rendements importants aux actionnaires dans les dix ans à venir. »

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est le développeur le plus expérimenté de centrales éoliennes et photovoltaïques de très grande envergure à l'échelle mondiale.

La Société s'engage à fournir un portefeuille d'actifs éoliens et solaires de plus de 10,5 gigawatts de très grande qualité, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

À l'échelle mondiale, Mainstream a livré plus de 800 mégawatts d'actifs éoliens et solaires en exploitation commerciale et construit actuellement des installations représentant 707 mégawatts supplémentaires en Amérique latine et en Afrique.

Au Chili, Mainstream détient en propriété exclusive 1,3 GW de projets éoliens et solaires entièrement sous contrat qui sont en voie d'être mis en exploitation commerciale à compter de 2021.

Mainstream est un leader mondial dans le développement de centrales éoliennes en mer. Elle a développé avec succès des projets éoliens en mer représentant 4,5 GW au Royaume-Uni, depuis le concept initial jusqu'à la phase de construction, en passant par la phase de consentement. Cela concerne notamment le plus grand parc éolien en mer du monde ; les projets Hornsea 1 et Hornsea 2 qui sont en cours de construction au Royaume-Uni.

Phu Cuong Soc Trang, le projet éolien en mer de 800 MW de Mainstream, est le plus grand projet de développement d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est, tandis que la Société a récemment été présélectionnée pour participer à l'appel d'offres du premier projet éolien en mer d'Inde, le projet Gujarat, qui représente 1 000 MW. La Société possède également deux parcs éoliens en développement aux Philippines.

Mainstream a levé plus de 1,8 milliard ? en financement de projets à ce jour et emploie quelque 200 personnes sur quatre continents.

www.mainstreamrp.com

Contact :

Emmet Curley, responsable de la communication et du positionnement

Téléphone : +353-86-2411-690

Courriel : emmet.curley@mainstreamrp.com

Jack Holden, FTI Consulting

Téléphone : +44 (0)20-3727-1200

Courriel : jack.holden@fticonsulting.com

