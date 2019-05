Lattice sensAI offre un gain de performance 10 fois supérieur pour les appareils IdO intelligents de faible puissance en périphérie de réseau





Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), chef de file en solutions programmables à faible puissance, a annoncé aujourd'hui des améliorations majeures de performance et de flux de conception pour sa pile de solutions primées Lattice sensAItm. La pile Lattice sensAI fournit des solutions matérielles et logicielles complètes pour la mise en oeuvre d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle (IA) à faible puissance (1 mW-1 W), connectée en permanence, sur les périphériques intelligents fonctionnant en périphérie de réseau.

L'IHS prévoit que 40 milliards d'appareils fonctionneront en périphérie de réseau d'ici 2025. Pour des raisons de latence, de limites de bande passante de réseau, et de confidentialité des données, les OEM concevant des appareils dispositifs de périphérie connectés en permanence veulent minimiser l'envoi de données vers le nuage pour l'analyse. Lattice sensAI permet à ces OEM de mettre à jour sans interruption leurs conceptions existantes avec une inférence IA à faible puissance optimisée pour les exigences de leurs applications. L'intégration d'une telle intelligence locale réduit également les frais liés aux analyses basées dans le nuage en envoyant uniquement les données pertinentes pour leur traitement approfondi.

« L'expertise de Pixcellence se situe dans le développement de solutions de traitement d'images et de vision par ordinateur avec des fonctionnalités telles que la vision de nuit en couleurs qui constituent une première pour le secteur. L'intérêt pour l'IdO alimente la demande pour des caméras intelligentes prenant en charge des applications d'IA telles que la détection de présence ou la reconnaissance faciale », a déclaré Seton P. Kasmir, PDG de Pixcellence, Inc. « Toutefois, les caméras intelligentes ont des exigences strictes en matière de consommation électrique et de coûts qui rendent difficile l'utilisation d'ASSP prêts à l'emploi. La pile de solutions Lattice sensAI nous permet d'ajouter facilement une prise en charge de l'inférence IA de faible puissance et flexible à nos conceptions de caméras nouvelles et existantes, et de commercialiser plus rapidement nos produits à valeur ajoutée. »

« Notre pile sensAI a été développée pour répondre au besoin croissant qui existe pour des appareils de périphérie avec prise en charge de l'IA, et nous sommes encouragés par la réponse du marché à notre solution », a déclaré Deepak Boppana, directeur principal du marketing de segment et solutions chez Lattice Semiconductor. « Outre les nombreuses récompenses du secteur dont a fait l'objet sensAI, il est très agréable de voir l'écosystème élargi de partenaires et les clients qui développent des solutions à faible puissance basées sur sensAI pour les appareils d'IdO connecté en permanences tel que les sonnettes et les caméras de sécurité intelligentes. »

Les nouvelles optimisations de la pile de solutions Lattice sensAI incluent :

Un gain de performance multiplié par 10 par rapport à la version précédente - généré par un IP CNN et un compilateur de réseau neuronal mis à jour avec des fonctionnalités telles que la quantification d'activation à 8 bits, une fusion de couches intelligente, et un moteur double-DSP

Une expérience utilisateur transparente - accélère le cycle de conception avec plusieurs nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles : L'expansion de la prise en charge du réseau neuronal et des cadres d'apprentissage automatique incluant Keras La prise en charge de schémas de paramétrage d'analyse quantitative et de fraction pour la formation au réseau neuronal élimine un post-traitement itératif Le débogage simple du réseau neuronal par USB Les nouvelles conceptions de référence personnalisables accélèrent la commercialisation des cas d'utilisation populaires tels que le décompte des objets et la détection de présence

Un écosystème croissant de partenaires de services de conception incluant une capacité de conception de produit intégrale de partenaires tels que Pixcellence, permet une commercialisation plus rapide pour les clients.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.latticesemi.com/sensAI.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC) est le chef de file des solutions programmables à faible puissance. Nous résolvons les problèmes des clients sur le réseau, de la périphérie jusqu'au nuage, dans les marchés en croissance des communications, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et la consommation. Notre technologie, nos relations de longue date, et notre engagement envers un soutien de classe mondiale permettent à nos clients de libérer rapidement et facilement leur innovation pour créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour plus d'informations sur Lattice, veuillez consulter www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weiboor ou Youku.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design) et les désignations de produits spécifiques sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas de partenariat légal entre Lattice et une autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : Les autres noms de produit figurant dans le présent communiqué sont cités à des fins d'identification uniquement et peuvent constituer des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 02:35 et diffusé par :