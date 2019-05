SOFINNOVA PARTNERS LANCE LE FONDS D'ACCELERATION MEDTECH MD START III DOTÉ DE 48 M?





Sofinnova Partners, un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie, annonce le lancement de MD Start III, pour un montant de 48 millions d'euros, supérieur à l'objectif initial de 40 millions d'euros. Avec ce nouveau fonds d'accélération medtech, Sofinnova Partners poursuit sa stratégie de croissance visant à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur dans les sciences de la vie à travers des fonds gérés par des équipes dédiées investissant depuis l'amorçage jusqu'aux phases plus matures.

MD Start a été créé il y a dix ans par Sofinnova Partners et plusieurs serial entrepreneurs de la medtech proches de Sofinnova, avec le soutien dès l'origine du groupe international Medtronic. Les deux premiers millésimes, qui ont été levés sous la forme de sociétés indépendantes, ont permis de valider le modèle d'amorçage et d'accélération d'innovations de rupture en instrumentation médicale. A ce jour, MD Start a créé, financé et incubé sept entreprises. Pour ce troisième millésime, l'équipe de MD Start et le fonds sont intégrés à Sofinnova Partners.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce troisième millésime de MD Start, qui opère désormais sous l'ombrelle de Sofinnova Partners, avec une mission ambitieuse : développer pour les patients de nouvelles thérapies et interventions basées sur des dispositifs innovants, adressant des besoins médicaux non résolus à ce jour. Pour cela, nous avons la chance de nous appuyer sur l'expertise de nos fondateurs historiques et de pouvoir déployer des ressources financières, mais également opérationnelles, managériales et stratégiques aux entreprises que nous créons et développons », déclare Anne Osdoit, Partner en charge de MD Start III.

MD Start repose sur un business model unique. Son équipe est constituée d'acteurs expérimentés dans le transfert de technologies, dans l'identification des opportunités à amorcer et dans le développement de celles-ci jusqu'à la phase clinique. Cette approche permet à MD Start d'apporter des solutions novatrices à des problématiques médicales majeures encore insatisfaites. Cela permet de dérisquer de façon systématique les projets dans tous les domaines clefs : besoin clinique et adaptation au marché, propriété intellectuelle, faisabilité technique, validation pré-clinique, accès au marché, stratégie réglementaire, et premiers essais cliniques chez l'Homme.

« Avec le lancement de MD Start III, Sofinnova Partners renforce sa stratégie d'investissement dans les sciences de la vie », poursuit Antoine Papiernik, Président de Sofinnova Partners. « L'instrumentation médicale représente une composante importante de notre succès dans la santé, avec des réussites entrepreneuriales majeures telles que Corevalve, Recor et Shockwave, et nous sommes déterminés à continuer à financer les prochains leaders du secteur. Le modèle d'accélération de MD Start, déjà testé et affiné, représente un élément clé de notre plateforme d'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie ».

MD Start III a su attirer le soutien renouvelé de ses investisseurs historiques, le fonds French Tech Accélération, géré par Bpifrance pour le compte du SGPI, les industriels Medtronic et LivaNova, et la participation de plusieurs nouveaux investisseurs tels que le Fonds Européen d'Investissement (FEI) et Baxter Healthcare Corporation. En outre, plusieurs serial-entrepreneurs de la medtech de renommée mondiale ont souscrit à MD Start III, lui apportant également leur expertise.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Basée à Paris, l'équipe est composée de professionnels issus d'Europe, des Etats Unis et de Chine. La société investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité dans les start up et spin-off d'entreprises en tant qu'investisseur fondateur et chef de file. Depuis 47 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros.

Pour plus d'information: www.sofinnovapartners.com

