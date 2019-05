Le MNQ célèbre la Journée nationale des patriotes avec la thématique L'engagement patriote à la manière de Bernard Landry





MONTRÉAL, le 20 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale des patriotes, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) ainsi que ses Sociétés membres ont célébré avec une programmation d'activités variées, à travers le Québec, du 18 au 20 mai.

La Journée nationale des patriotes est une journée mémorielle importante puisqu'elle s'inscrit dans le champ de la mémoire et nous permet de nous rappeler les événements de 1837-1838. Depuis son instauration en 2002 par le gouvernement du Québec, le MNQ et ses Sociétés membres s'emploient à faire rayonner cette journée de diverses manières, entre autres, par l'organisation de plusieurs activités variées sur l'ensemble du territoire. À cet effet, nous saluons la décision adoptée à l'unanimité par les parlementaires de hisser le drapeau des patriotes sur la tour de l'Assemblée nationale en cette Journée nationale des patriotes.

Cette 17e édition de la Journée nationale des patriotes avait pour thème L'engagement patriote à la manière de Bernard Landry. « En remettant le 16 mai dernier la Médaille René-Lévesque à titre posthume à monsieur Bernard Landry, le MNQ invitait par le fait même chaque région et chaque Société affiliée, en lien avec la thématique, à commémorer à leur manière la contribution remarquable d'un ou d'une patriote ou d'un organisme pour son rôle au sein de sa communauté. » rappelle le président du MNQ, Etienne-Alexis Boucher.

De plus, pour une quatrième année consécutive, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), est fier d'offrir au public, et plus particulièrement aux enseignants, une magnifique brochure pédagogique sur l'histoire des rébellions éditée à 20 000 exemplaires. La mémoire des patriotes

Garder bien vivant le souvenir de la lutte menée par les patriotes pour l'obtention de droits démocratiques fait partie intégrante de la mission du MNQ. «L'histoire du Québec et l'exemple des patriotes de 1837-1838 sont une source intarissable de fierté et constituent un bagage d'expériences précieux pour faire des choix éclairés. En 1839, c'est justement en s'appuyant sur la prémisse que nous formions un peuple « sans histoire et sans littérature » que Lord Durham prédisait dans son rapport que nous n'avions aucun avenir. Il avait raison de rappeler que le passé est garant de l'avenir. Prouvons-lui cependant qu'il avait tort de voir en nous un peuple amnésique qui ignore ce qu'il fait au juste dans l'histoire. » ajoute monsieur Boucher.

La programmation complète des activités, ainsi que la brochure intitulée « La mémoire des patriotes » sont disponibles en ligne à www.journeedespatriotes.quebec.

La réalisation des activités mentionnées dans la programmation de la Journée nationale des patriotes a été rendue possible, en partie, grâce à la participation d'Accent bleu. S'appuyant sur un réseau de vente présent partout au Québec, Accent bleu du Québec a conclu depuis l'an dernier un partenariat avec Boutiquepatriote.com en réunissant sous un même site l'ensemble des objets de fierté concernant le Québec, la Fête nationale et la Journée nationale des patriotes. On peut accéder au site à l'adresse suivante : www.accentbleu.quebec ou www.boutiquepatriote.quebec.

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 20 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

