Enlighted développe les capacités de contrôle d'éclairage de la plateforme IdO

Enlighted, l'entreprise pionnière des solutions de l'Internet des objets (IdO), pour les bâtiments commerciaux et les établissements de santé, a annoncé aujourd'hui l'apport de nouvelles capacités de contrôle d'éclairage à sa plateforme IdO, primée, pour le bâtiment. Au nombre de celles-ci, figurent une commande d'éclairage blanc réglable et évolué, des capacités permettant de regrouper l'éclairage naturel, et une interface bifilaire pour les capteurs puissants de la société. Ces nouveaux progrès contribuent ensemble à améliorer la santé et le bien-être des résidents, à améliorer l'esthétique de l'éclairage, à simplifier l'intégration des luminaires et à réduire les coûts.

Commande d'éclairage blanc réglable et évolué

Les capteurs Enlighted dépassent les capacités de rythme circadien automatisé obtenues habituellement avec les solutions à lumière blanche ajustable, et proposent désormais une commande de la température de couleur que l'utilisateur peut ajuster aux niveaux souhaités. La température de couleur peut être automatiquement alignée avec l'horloge astronomique ou directement paramétrée selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. Les résidents peuvent personnaliser leur environnement, améliorer leur productivité et leur confort, tout en accentuant les effets bénéfiques sur leur santé.

Regroupement de la lumière naturelle

La capacité novatrice de regroupement de la lumière naturelle améliore l'esthétique de l'éclairage, et offre des d'économies d'énergie importantes en « récoltant » pendant la journée la lumière naturelle disponible provenant des fenêtres et des verrières à proximité . En s'appuyant sur les réseaux sans fil et les capacités intelligentes de la solution Enlighted, cette nouvelle caractéristique permet aux utilisateurs de regrouper les luminaires en réseau de façon à fonctionner à une puissance de sortie uniforme, à s'ajuster intelligemment aux conditions d'éclairage, et à optimiser l'esthétique, les économies d'énergie et le confort des résidents.

Cela est particulièrement appréciable dans les zones telles que les atriums/halls ouverts, où des solutions concurrentes créeraient des niveaux d'éclairage incongrus en ajustant indépendamment la sortie de chaque luminaire. Avec la solution Enlighted, l'éclairage d'un atrium aura une apparence uniforme et agréable, et s'ajustera automatiquement aux variations des sources d'éclairage naturel.

Capteurs bifilaires

La gamme de capteurs Enlighted s'est élargie avec l'ajout de nouveaux capteurs prenant en charge une interface bifilaire dédiée. L'intégration des capteurs et le processus de montage des luminaires sont simplifiés pour les fabricants d'équipement d'origine (FEO) spécialisés en éclairage, car ils éliminent le câblage complexe et les connecteurs personnalisés, entraînant ainsi une diminution du coût du système. L'interface des capteurs est compatible avec la spécification DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface-2), et prend en charge un large éventail de modules pilotes à l'international.

« Nous sommes déterminés à poursuivre notre innovation des fonctions de contrôle d'éclairage, du système Enlighted, pour en faire bénéficier à la fois nos partenaires FEO spécialisés en éclairages, et la clientèle finale », a déclaré Tanuj Mohan, fondateur, directeur de la technologie, et responsable des produits, chez Enlighted. « Les deux nouveaux capteurs bifilaires facilitent à la fois l'incorporation des capteurs Enlighted dans les luminaires, et le regroupement de la lumière naturelle, tandis que les fonctionnalités de lumière blanche ajustable améliorent le ressenti de la qualité d'éclairage par les résidents. »

La société présentera ces capacités et leurs avantages au salon Lightfair International 2019 au stand nº 3725 du 21 au 23 mai 2019 à Philadelphie, et ils sont disponibles dès maintenant. Pour en savoir plus, consultez www.enlightedinc.com.

