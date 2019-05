Mission du premier ministre à New York et Washington - François Legault continue de promouvoir les exportations d'électricité québécoise en multipliant les rencontres stratégiques





NEW YORK, le 20 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a rencontré lundi le numéro deux de la ville de New York, Dean Fuleihan, afin de jeter les bases d'une éventuelle collaboration entre le Québec et la ville et ainsi soutenir les autorités new-yorkaises dans leur processus de décarbonisation. Le maire actuel de la ville, Bill de Blasio a annoncé récemment une série de mesures environnementales dans le cadre de son «?Green New Deal?». Lors de sa rencontre, François Legault a rappelé que l'énergie québécoise transmise aux New-Yorkais est une énergie propre, fiable et abordable, et que le Québec avait la capacité pour soutenir encore davantage les efforts de décarbonisation de la ville.

Au cours de la journée, le premier ministre a aussi rencontré la lieutenante-gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, le président de la New York State Energy Research and Development Authority, Richard Kauffman, et le directeur exécutif de la Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ). Les échanges ont porté sur les avantages économiques et environnementaux de l'électricité québécoise. M. Legault a aussi mis en valeur les technologies vertes du Québec. Il a fait la promotion des solutions québécoises en transport intelligent et en intelligence artificielle et positionné le Québec comme un partenaire de choix pour les agences gouvernementales de New York dans leur recherche de solutions novatrices pouvant contribuer au processus de réduction des GES. Devant la PANYNJ, plusieurs entreprises québécoises accompagnaient le premier ministre pour mettre de l'avant leurs produits et solutions innovantes.

Le premier ministre Legault avait amorcé sa deuxième journée à New York par une rencontre de l'entreprise Avaio, un nouveau fonds d'investissement privé en projets d'infrastructures de tailles moyennes basé à New York. L'entreprise, fondée en 2016, agit comme bras d'investissement privé d'AECOM, une firme internationale en ingénierie et design. Les échanges avec les hauts dirigeants d'Avaio ont porté sur les perspectives d'investissements au Québec.

Discours du premier ministre du Québec à la Foreign Policy Association

Sur l'heure du dîner, la Foreign Policy Association a accueilli le premier ministre du Québec, François Legault. Il a prononcé un important discours où il a fait part de ses priorités des quatre prochaines années pour le territoire américain. Parmi ses priorités, le premier ministre s'est engagé à faire bondir les investissements américains au Québec, grâce à un environnement financier et fiscal favorable, et à faire croître les exportations des entreprises québécoises aux États-Unis. La croissance des exportations de l'hydroélectricité de l'autre côté de la frontière figure aussi parmi les objectifs du premier ministre. Le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, et la lieutenante-gouverneure de l'État de New York Kathy Hochul ont également pris part à l'événement.

Citation :

«?Le Québec a tout le potentiel pour devenir la principale batterie d'énergie propre en Amérique du Nord et ça me rend fier de voir qu'une ville comme New York le reconnaît. Les rencontres d'aujourd'hui avec le First Deputy Mayor et la lieutenante-gouverneure de l'État de New York sont un pas important dans notre objectif d'augmenter les exportations d'hydroélectricité québécoise. Les entreprises québécoises, notamment des secteurs des technologies vertes et des transports électriques et intelligents, sont plus que prêtes à mettre leur expertise au service des New-Yorkais. Nous l'avons toujours dit, la plus grande contribution que le Québec peut faire à la lutte contre les changements climatiques, c'est d'exporter son hydroélectricité.?»

Faits saillants :

Lors de son annonce du 22 avril dernier, le maire de Blasio a évoqué son intention de s'approvisionner en hydroélectricité québécoise pour atteindre son objectif de 100 % d'énergie propre pour les opérations municipales d'ici cinq ans.

son annonce du 22 avril dernier, le maire de Blasio a évoqué son intention de s'approvisionner en hydroélectricité québécoise pour atteindre son objectif de 100 % d'énergie propre pour les opérations municipales d'ici cinq ans. Le Québec exporte de l'hydroélectricité à New York depuis plus d'un siècle.

depuis plus d'un siècle. En 2017, 24 % de nos exportations étaient destinées à l'État de New York . Ces exportations représentent 7 % de la consommation totale en électricité de l'État de New York.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 20 mai 2019 à 17:59 et diffusé par :