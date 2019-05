Concierge Auctions et Engel & Völkers vont vendre sans prix de réserve une propriété de 29,9 millions de dollars dans le New Jersey





Une résidence de 32 507 pieds carrés, située à Saddle River, sera vendue aux enchères le mois prochain par l'entremise de l'agence de premier plan mondial Concierge Auctions. Connue comme le « Palais de pierre sur la colline », la demeure est dotée d'un ascenseur vitré, d'un court de tennis, d'un court de racquetball, d'une cave à vin et de deux piscines. Cette propriété située au 144 East Saddle River Road a été précédemment listée pour 29,9 millions de dollars et sera vendue sans prix de réserve en coopération avec Alina Pogorelova et Lisa Troyano-Ascolese d'Engel & Völkers. Les enchères, qui se tiendront via le marché en ligne de Concierge Auctions, ouvriront le 21 juin et se termineront le 27 juin.

« La qualité du travail et les détails mis en oeuvre dans la construction de cette maison sont peut-être les éléments les plus impressionnants de la propriété », a déclaré Mme Troyano-Ascolese. « Avec ses détails stupéfiants, allant de rampes personnalisées plaquées or et en fer forgé à une façade complète en granite et en pierre taillée à la main, aucune dépense n'a été épargnée. C'est un privilège de représenter ce bien unique en son genre, qui est une véritable oeuvre d'art. »

Implantée sur un terrain de 6 acres, la résidence de 13 chambres jouit d'une vue magnifique sur les montagnes. Les caractéristiques architecturales notables incluent un grand escalier en marbre avec décorations en bronze plaquées or 24 carats, du marbre italien Botticino, des vitraux peints à la main venant de Saint-Pétersbourg et une salle de réception de 2 200 pieds carrés avec planchers en marqueterie découpés à la main conçue par le célèbre architecte italien Antonio Rinaldi. Son intérieur comporte 12 salles de bain complètes et quatre cabinets de toilette, une salle à manger officielle de taille banquet pouvant accueillir jusqu'à 22 convives et un ascenseur vitré de qualité commerciale desservant les quatre étages. On y trouve également un sauna, une cave à vin, un home cinéma, une salle de billard, une bibliothèque avec plafond en toile peint à la main et une piscine intérieure. La propriété offre séparément un appartement pour le personnel avec entrée privée comportant cinq chambres et deux salles de bains.

Les commodités extérieures incluent une piscine de style resort, une terrasse en pierre bleue avec du marbre Nembro Rosato d'Italie, un court de racquetball, un court de tennis et un jardin à la française avec chute d'eau. Des activités praticables toute l'année sont accessibles facilement, on trouve notamment à proximité plusieurs parcours de golf et stations de ski.

Cet emplacement privilégié n'est qu'à 35 minutes de Manhattan, de l'aéroport LaGuardia et de l'aéroport international de Newark-Liberty.

Pour de plus amples renseignements, visitez ConciergeAuctions.com ou appelez le +1 212 202 2940.

