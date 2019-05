/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique nationale de Reader Rock Garden/





CALGARY, le 17 mai 2019 /CNW/ - Kent Hehr, député de Calgary-Centre, participera à une cérémonie de dévoilement d'une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique nationale de Reader Rock Garden.

Au milieu du XXe siècle, Reader Rock Garden était considéré comme l'un des plus beaux et des plus réussis de l'Ouest canadien. Il a été conçu par William Roland Reader, alors directeur des parcs de Calgary, qui a contribué à développer les possibilités horticoles, écologiques et esthétiques du jardinage dans le climat rigoureux de Calgary.

M. Hehr fera l'annonce au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 21 mai 2019



Heure : La cérémonie commence à 14 h



Lieu : Reader Rock Garden

311, 25th Avenue SE

Calgary (Alberta)

