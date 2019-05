PEI-Genesis promeut Peter Austin au poste de directeur général pour l'Amérique du Nord et de vice-président principal d'entreprise





PEI-Genesis, l'assembleur de connecteurs de précision le plus rapide au monde, a promu Peter Austin au poste de directeur général pour l'Amérique du Nord et de vice-président principal d'entreprise, à effet immédiat. Il continuera de travailler directement sous la direction de Steven Fisher, président-directeur général de PEI-Genesis.

"Depuis qu'il a rejoint PEI-Genesis en 2016, Peter s'est avéré être un dirigeant de valeur et un fin stratège inégalé, qui a contribué à faire progresser notre entreprise," a déclaré M. Fisher. "Grâce à ses décennies d'expérience dans l'industrie électronique, sa réflexion novatrice et sa capacité à diriger des équipes en Amérique du Nord, nous avons de nombreuses réalisations à promouvoir - toutes directement liées à son travail," a-t-il ajouté.

Outre ses responsabilités actuelles, à ce nouveau poste de directeur général, M.Austin sera chargé de toutes les opérations en Amérique du Nord, notamment des installations de production de l'entreprise situées à South Bend, dans l'Indiana, à Chandler, dans l'Arizona, aux Etats-Unis, et à Nogales, au Mexique. Il sera également responsable des unités de vente de l'entreprise en Amérique du Nord.

"Mon mandat chez PEI a présenté de nombreux défis que l'équipe a relevés avec énergie et grand succès," a affirmé M.Austin. "A l'avenir, je suis encore plus optimiste alors que nous travaillons en équipe, dans le monde entier, afin que PEI demeure le chef de file de son secteur," a-t-il poursuivi.

Avant de rejoindre PEI-Genesis en 2016, M.Austin était vice-président des Ventes globales et du Marketing chez NXP Semiconductors. Auparavant, il a occupé le poste de Directeur de la Gestion du commerce international chez National Semiconductor, où il a supervisé le portefeuille de produits de l'entreprise, tirant profit des produits d'exploitation par gamme et les optimisant, grâce à des stratégies d'optimisation du prix et des marges. Il a également travaillé pendant 13 ans chez Future Electronics, où il a occupé plusieurs postes dont celui de Directeur et de Directeur commercial mondial, Marketing produit d'entreprise.

À propos de PEI-Genesis

PEI-Genesis est l'un des assembleurs de connecteurs de précision et d'ensembles de câbles les plus rapides au monde. À partir de l'inventaire de composants de connecteurs le plus vaste de la planète, l'entreprise développe des solutions techniques destinées aux secteurs militaire, industriel, médical, aérospatial, énergétique et des transports dans le monde entier. PEI-Genesis, dont le siège social se situe à Philadelphie, en Pennsylvanie, possède des installations de production à South Bend, dans l'Indiana ; à Chandler, en Arizona ; à Nogales, au Mexique ; à Southampton, au Royaume-Uni ; et à Zhuhai, en Chine, ainsi que des bureaux de vente sur les continents américain, européen et asiatique. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.peigenesis.com.

