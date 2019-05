ams, Ibeo et ZF s'associent pour fournir le premier système LiDAR à semi-conducteurs destiné à l'industrie automobile





ams (SIX: AMS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de capteurs haute performance, annonce aujourd'hui avoir signé un accord d'association avec Ibeo Automotive Systems GmbH, le spécialiste allemand de la technologie des capteurs LiDAR pour l'automobile, et ZF Friedrichshafen AG, l'une des principales entreprises de technologie de la mobilité dans le monde, pour faire avancer la technologie LiDAR à semi-conducteurs aux fins de son utilisation dans les véhicules autonomes et d'autres applications. Les trois sociétés mettront en commun leurs efforts de recherche et développement afin que cette technologie prometteuse puisse être adoptée rapidement et en toute sécurité d'ici 2021.

LiDAR est une technique de détection optique fondée sur l'analyse des caractéristiques d'un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur permettant de mesurer la distance et l'orientation des objets environnants. Sa portée et sa résolution exceptionnelles complètent les systèmes de radar et de caméra pour parvenir au «Saint Graal» de l'industrie automobile, le niveau SAE 5*, c'est-à-dire la conduite entièrement autonome.

ams fournira des matrices et des contrôleurs VCSEL (laser à cavité verticale émettant par la surface) pour l'automobile offrant une fiabilité et une stabilité supérieures à celles des sources lumineuses concurrentes, telles que les émetteurs par la tranche et les LED. ams est le premier à mettre sur le marché des solutions d'éclairage LiDAR à semi-conducteurs, ce qui signifie qu'elles ne nécessitent aucune pièce mécanique pour orienter la direction du faisceau lumineux, améliorant ainsi la fiabilité tout en réduisant la complexité, la taille, le poids et le coût. Grâce à sa grande fiabilité et à son faible encombrement, le LiDAR à semi-conducteurs ouvre la voie à un déploiement massif du LiDAR dans le secteur automobile.

«Le LiDAR est déjà une technologie clé dans le secteur de l'automobile et, à ce jour, nos principaux produits sont utilisés par des constructeurs automobiles en Europe et dans le monde. La combinaison de notre savoir-faire et de la technologie VCSEL d'ams sera une étape déterminante pour le LiDAR à semi-conducteurs dans ce secteur», a déclaré Ulrich Lages, PDG d'Ibeo Automotive Systems.

«En tant que leader mondial des solutions de mobilité électrique et de conduite autonome pour l'industrie automobile, nos capacités mondiales et notre connaissance approfondie de la sécurité intégrée, du contrôle et de la numérisation du mouvement représentent un atout unique permettant à LiDAR de franchir une nouvelle étape à l'échelle mondiale. Cette collaboration contribuera à faire de la conduite autonome une réalité sûre partout dans le monde», a déclaré Aine Denari, senior vice-président, Électronique DAS Monde de ZF.

«Être les premiers sur le marché à proposer le LiDAR à semi-conducteurs signifie qu'ams apporte une capacité unique à Ibeo et à ZF, a déclaré Alexander Everke, PDG d'ams. Grâce aux solutions de pointe et à la capacité d'intégration d'Ibeo combinées à sa grande expérience du LiDAR, nous fournirons une solution inégalée aux constructeurs automobiles à la recherche de la fiabilité à toute épreuve nécessaire à la conduite autonome.»

À propos d'ams

ams est un leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de solutions de capteurs avancées. Notre mission est de façonner le monde grâce à des solutions de capteurs en fournissant une interface sans faille entre l'homme et la technologie.

Les solutions de capteurs haute performance d'ams pilotent les applications exigeant un encombrement réduit, peu d'énergie, une sensibilité élevée et une intégration multicapteurs. Nous produisons des solutions de capteurs, des circuits intégrés de capteurs, des interfaces et des logiciels connexes destinés au marché grand public et aux secteurs des communications, de l'industrie, de la santé et de l'automobile.

Basée en Autriche, ams emploie quelque 9.000 personnes dans le monde et sert plus de 8.000 clients dans le monde entier. ams est cotée à la bourse suisse (SIX: AMS). Pour plus d'informations sur ams, visiter le site: https://ams.com. Pour plus d'informations sur les solutions ams d'éclairage LiDAR à semi-conducteurs, visiter le site: https://ams.com/LiDAR.

ams est une marque déposée d'ams AG. En outre, nombre de nos produits et services sont des marques enregistrées ou déposées du Groupe ams. Tous les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques enregistrées ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations fournies dans le présent communiqué de presse sont exactes au moment de leur publication et sont sujettes à modification sans préavis.

Suivez ams sur les réseaux sociaux:

>Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube

À propos d'Ibeo

Ibeo Automotive Systems GmbH est un leader mondial de la technologie des capteurs LiDAR (acronyme pour: Light Detection and Ranging) et des produits et outils logiciels associés. Cette technologie est appliquée aux véhicules automobiles en tant que système d'aide à la sécurité, ou dans le domaine de la conduite autonome. Ibeo a pour objectif de réinventer la mobilité en faisant de l'automobile un partenaire coopératif du processus de conduite et en rendant ainsi le transport plus sûr. Ibeo emploie plus de 350 personnes à Hambourg, en Allemagne, et à Eindhoven, aux Pays-Bas. Depuis 2016, Zukunft Ventures GmbH, filiale à 100% de l'équipementier automobile allemand ZF Friedrichshafen AG, détient une participation de 40% dans Ibeo Automotive Systems GmbH. En 2018, la Société a célébré son vingtième anniversaire.

Pour plus d'informations, visiter le site: www.ibeo-as.com

À propos de ZF Friedrichshafen

ZF est une société technologique mondiale qui produit des systèmes pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires, et des technologies industrielles qui équipent la mobilité de nouvelle génération. La Société possède un portefeuille technologique complet et propose des solutions intégrées aux constructeurs de véhicules, aux fournisseurs de services de mobilité et aux start-ups actives dans les domaines du transport et de la mobilité. ZF améliore continuellement ses systèmes dans les domaines de la connectivité numérique et de l'automatisation afin de permettre aux véhicules de voir, de penser et d'agir.

En 2018, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 milliards d'euros. La Société, qui emploie 149.000 personnes dans le monde, compte environ 230 sites dans 40 pays. ZF investit chaque année plus de 6% de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement.

Des informations et des photos de presse sont disponibles à l'adresse: www.zf.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2019 à 12:25 et diffusé par :