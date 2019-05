Ministère des finances : les Bermudes retirées de la « liste noire » fiscale de l'UE





LONDRES, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion de leur réunion ECOFIN du 17 mai 2019, les ministres des finances de l'Union européenne ont décidé à l'unanimité de retirer les Bermudes de l'Annexe I de la liste de l'UE des juridictions non coopératives à des fins fiscales, également appelée « liste noire ». Cette liste avait été adoptée lors de la réunion ECOFIN du 12 mars 2019.

Le ministre des finances, M. Curtis L. Dickinson, a déclaré : « Je suis ravi que le Conseil ECOFIN ait rapidement retiré les Bermudes de cette liste, dès sa première réunion après celle du 12 mars 2019. »

Les Bermudes apparaissent désormais sur l'Annexe II de la liste de l'UE, ou « liste grise », le Conseil de l'UE ayant déterminé que d'autres mesures étaient nécessaires en ce qui concerne les fonds de placement collectifs.

Le ministre a ajouté : « Cela ne signifie nullement que le travail requis pour continuer à renforcer le cadre dans ce domaine est terminé. Les Bermudes conservent leur place de chef de file dans les assurances et d'autres services financiers, ce qui exige d'avoir une longueur d'avance en termes de réglementations et de pratiques d'excellence. »

Le ministre, qui venait d'assister à la dernière conférence Consensus à New York, a également précisé : « La confiance des entreprises est restée forte ces dernières semaines, et cela s'est vu, notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché ; par ailleurs, les récentes notations de S&P confirment la justesse de la direction économique prise par le pays. »

Les Bermudes entretiennent des liens économiques forts avec l'UE. Plus de 10 pays de l'Union européenne exportent pour environ 6 millions USD de marchandises et de services, et les échanges bilatéraux annuels se montent habituellement à 30 millions USD. Les partenariats entre les Bermudes et l'Europe concernent principalement la réassurance et la finance.

L'engagement politique du premier ministre et du ministre des finances tout au long de ce processus a permis de renforcer encore les relations étroites et fructueuses des Bermudes avec l'UE et cet engagement perdurera.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/687395/Government_of_Bermuda_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2019 à 11:39 et diffusé par :