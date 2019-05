Inscription d'UNUS SED LEO sur Bitfinex, suite à un apport d'un milliard d'USD





ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- Nous sommes ravis d'annoncer qu'UNUS SED LEO, un token utilitaire conçu pour renforcer la communauté Bitfinex et fournir une utilité à ceux qui souhaitent optimiser le rendement et les capacités de la plateforme d'échanges Bitfinex, débutera les échanges le lundi 20 mai, à 08 heures TUC sur Bitfinex . Les tokens seront échangeables contre des BTC, USD, USDt, EOS et ETH.

Lors de la publication du livre blanc d'UNUS SED LEO, le vendredi 10 mai, Bitfinex a réalisé une vente privée de 100 % des tokens UNUS SED LEO en circulation, en échange d'un milliard d'USDt de Bitcoin, d'USD et d'USDt. Le nombre extraordinaire de réponses et le délai expéditif de la vente de tokens, constituent un nouveau jalon pour Bitfinex et la communauté de chaînes de blocs.

Jean Louis van der Velde, le PDG de Bitfinex, a déclaré : « Nous sommes littéralement soufflés du soutien permanent de la communauté et extrêmement fiers d'avoir réalisé une vente privée d'un milliard d'USD en moins d'une semaine. Nous avons hâte d'ouvrir UNUS SED LEO à l'ensemble de la communauté afin d'expérimenter les avantages du token utilitaire sur l'ensemble de notre portefeuille. »

Outre la joie d'apporter un symbole aussi fort et inédit au coeur de notre communauté, l'équipe de Bitfinex continue de se consacrer à la croissance et au développement de l'infrastructure fondamentale de l'ensemble de notre secteur. Nous sommes touchés et plus forts du soutien de nos utilisateurs, de notre personnel et de nos bénéficiaires et nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans l'ère d'UNUS SED LEO. »

À propos d'iFinex : iFinex a démarré ses activités en 2012, initialement sous la marque Bitfinex, ce qui en fait l'une des bourses de valeurs les plus anciennes du secteur de la chaîne de blocs. Depuis, iFinex, grâce à ses plateformes d'échanges, est devenue l'une des sociétés les plus réputées du secteur des cryptomonnaies, forte d'une communauté d'entrepreneurs convaincus, d'idéalistes et de technologues, qui ont contribué ensemble à l'un des exemples de croissance les plus mémorables de notre secteur d'activité.

Pour les demandes des médias : press@bitfinex.com

