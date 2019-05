Les clients profitent d'une disponibilité accrue de leurs aéronefs grâce à trois nouveaux services intégrés au programme d'entretien Eagle de Pratt & Whitney





GENÈVE, 20 mai 2019 /CNW/ -Pratt & Whitney, une division d'United Technologies Corp. (NYSE : UTX), a annoncé aujourd'hui l'ajout de trois services à son programme de couverture Eagle payable à l'heure (ESPMC). Les exploitants de certains modèles de moteur inscrits à un programme ESPMC pourront dorénavant se prévaloir de l'analyse d'huile, de la connectivité mondiale de leurs moteurs et de kits de vol.

«?Nos clients veulent s'investir pleinement dans ce qu'ils font le mieux : voler, assure Timothy Swail, vice-président, Programmes clients de Pratt & Whitney. Ces nouveaux services fournissent des données révélatrices sur l'état des moteurs et dotent les clients d'outils et pièces de première nécessité qui leur permettront d'investir moins de temps à la maintenance et plus de temps en vol.?»

Nouveaux services pour voler plus longtemps

La nouvelle technologie d'analyse d'huile proposée aux clients du programme ESPMC est plus sensible que les méthodes de dépistage traditionnelles. Elle permet de détecter la détérioration de composants lubrifiés comme les joints de carbone, et ce, des centaines d'heures avant la survenue potentielle d'un incident. Elle établit donc un environnement d'entretien planifié qui aide les clients à mieux prévoir les déposes et les coûts d'entretien.

Pratt & Whitney offrira également, aux clients du programme ESPMC, la connectivité des moteurs dotés d'un système de suivi de l'état moteur 3G, notamment de la solution FASTMC. Grâce à une couverture cellulaire mondiale complète, les clients peuvent économiser temps et argent, tout en recevant dans les meilleurs délais de l'information sur leurs moteurs ainsi que des recommandations d'entretien proactives.

Enfin, Pratt & Whitney proposera des kits de vol aux clients du plan budgétaire ESPMC Or, de même qu'une mise à niveau pour les clients du plan ESPMC Platine. Les kits contiennent les pièces les plus couramment utilisées dans les rares cas où elles sont nécessaires à la répartition d'un appareil, ce qui permet à celui-ci d'effectuer sa mission tout en assurant la tranquillité d'esprit de l'exploitant.

«?Nous sommes heureux de pouvoir ajouter ces services à nos plans ESPMC, indique M. Swail. Nous comptons les proposer pour d'autres modèles de moteur et d'autres plans dans un avenir rapproché. Nous avons toujours pour objectif d'offrir un environnement d'entretien entièrement planifié.?»

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ajouts au programme ESPMC de Pratt & Whitney, ainsi que les détails sur les plans budgétaires et les moteurs visés, visitez www.pwc.ca/esp.

Visitez Pratt & Whitney au pavillon P71 de l'EBACE.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un chef de file mondial en conception, en fabrication et en entretien de moteurs et de groupes auxiliaires de puissance destinés aux avions et aux hélicoptères. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, fournit des systèmes et services de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale. Pour en savoir plus sur UTC, visitez le site Web www.utc.com (en anglais) ou suivez la société sur Twitter : @UTC. Pour recevoir directement des communiqués de presse et autres nouvelles, veuillez-vous abonner ici.

