Inland Cellular choisit Parallel Wireless pour une extension 4G économique





Ce partenariat novateur assure la couverture et la capacité 4G tout en permettant la migration 5G

- Contrat prévoyant la densification, l'expansion et la mise à niveau du réseau d'Inland Cellular, Parallel Wireless étant fournisseur du matériel et du logiciel réseau Open RAN conformes aux normes 3GPP

- Solution native 5G de bout en bout au réseau actuel d'Inland Cellular, à l'épreuve des évolutions

- Possibilité pour Inland Cellular d'offrir VoLTE améliorant ainsi la qualité vocale et le service offerts aux clients

NASHUA, New Hampshire, 20 mai 2019 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc, le leader Open vRAN établi aux États-Unis, le seul fournisseur au monde de solutions réseau de bout en bout, tous G (2G, 3G, 4G, 5G), en termes de couverture et de capacité, solutions basées sur logiciel, a annoncé aujourd'hui qu'Inland Cellular, une société leader des communications sans fil dans le nord-ouest des États-Unis, a choisi Parallel Wireless pour assurer l'extension économique de sa couverture LTE 4G et son évolutivité 5G.

En travaillant à l'expansion de son réseau, Inland Cellular entend, avant tout, continuer de fournir à ses utilisateurs finaux, aux entreprises et itinérants nationaux un service LTE exceptionnel en exploitant l'architecture de bout en bout de Parallel Wireless, une architecture nuagique native, pour densifier, mettre à niveau et pérenniser rapidement son réseau en prévision de la 5G. Cette solution, entièrement virtualisée, utilise la TRD (tête radio distante) définie par logiciel de Parallel Wireless et fonctionnant dans la bande 71 (600 MHz), orchestrée par le logiciel réseau, pour simplifier le déploiement du réseau nuagique, le déploiement étant lui-même économique, et le rendre prêt pour la 5G. Axée sur des interfaces ouvertes, cette solution offre la souplesse nécessaire pour prendre en charge divers scénarios de déploiement, y compris la densification urbaine. Résultat : Inland Cellular peut assurer facilement et à moindre coût une prestation exemplaire en termes de service et de performance. Et comme la solution est entièrement logicielle (100 %), fonctionnant sur du matériel COTS, Inland Cellular peut rapidement déployer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services tels que l'IdO et maisons intelligentes. De plus, la migration de la 4G à la 5G se fait par simple mise à jour du logiciel. Inland Cellular restera donc rentable et apte à offrir des services uniques.

Avec la solution Open RAN de Parallel Wireless, Inland Cellular bénéficie des avantages suivants :

Une architecture nuagique native qui, en assurant des déploiements rapides et faciles, permet de fournir immédiatement une couverture et une capacité améliorées aux utilisateurs finaux

Interopérabilité totale avec l'architecture héritée d'Inland Cellular, ce qui élimine le coût onéreux lié au démontage et au remplacement du matériel, assurant ainsi aux abonnés locaux et itinérants un service continu lors de la mise à niveau de son réseau

Une solution native 5G qui peut être facilement mise à niveau, vers la 5G, via une simple mise à jour logicielle, de quoi assurer à Inland Cellular efficacité et rentabilité et de nouveaux services à ses clients

Déclarations à l'appui

Chip Damato, directeur de la stratégie commerciale d'Inland Cellular, a déclaré : « La collaboration avec Parallel Wireless est remarquable, ses capacités de déploiement rapide ayant permis à Inland Cellular d'étendre rapidement et à moindre coût notre réseau 4G LTE et de mettre en oeuvre la technologie VoLTE à plus grande échelle dans des délais rapprochés. Grâce à l'approche de Parallel Wireless, une approche par logiciel, nous investissons non seulement dans l'expansion du réseau aujourd'hui, mais aussi dans la prestation de nouveaux services et initiatives, avec une architecture native 5G, à l'usage de nos abonnés. »

Pour Steve Libbey, vice-président des ventes, Amérique du Nord, chez Parallel Wireless, cette collaboration porte en elle une grande ambition : « Nous sommes ravis de travailler avec Inland Cellular pour offrir dans toutes les collectivités urbaines et rurales une expérience sans fil exceptionnelle, centrée sur le client. Au travers de notre partenariat, Inland Cellular peut étendre son réseau de classe mondiale alors qu'elle cherche à fournir à ses utilisateurs finaux des services améliorés. En étant le premier client acquis dans le cadre du partenariat CCA annoncé le mois dernier, nous sommes ravis de répondre de façon économique aux besoins des clients d'Inland Cellular en termes de couverture et de capacité. »

À propos d'Inland Cellular

Inland Cellular est une entreprise de communications sans fil, détenue et exploitée à l'échelle régionale, offrant à travers le pays, dans tout le nord-ouest intérieur, des services de voix, de données et d'IdO. Fidèle à sa devise « Vivant fièrement à l'intérieur des terres depuis 1989 », Inland Cellular s'attache à améliorer la vie en mobilité en offrant une expérience sans fil exceptionnelle axée sur le client. Vous en saurez plus sur https://inlandcellular.com/.

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société américaine à défier les fournisseurs historiques du monde entier en étant la seule à offrir dans le secteur les solutions unifiées 2G/3G/4G/5G activées par logiciel. Cette architecture réseau nuagique native redéfinit les impératifs économiques pour les opérateurs de réseau mobile (MNO) du monde entier en termes de déploiements couverture et capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G de manière efficace et rentable. Actuellement, la société collabore avec de nombreux opérateurs de premier plan dans le monde et a été désignée l'un des fournisseurs les plus performants par Telefonica et Vodafone. Parallel Wireless s'est méritée plus de 65 prix de l'industrie par son innovation et son excellence dans les solutions Open RAN virtualisées (vRAN) à technologies multiples. Pour en savoir plus sur Parallel Wireless, suivez son actualité sur LinkedIn et Twitter.

