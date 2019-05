Huobi marque le Bitcoin Pizza Day avec le Huobi Prime Day et jusqu'à 50 % de remise sur le bitcoin à l'occasion du lancement de Prime 3





Cette année, Huobi marquera le célèbre anniversaire avec un certain nombre d'activités.

SINGAPOUR, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- Il y a pratiquement neuf ans, le 22 mai 2010, le programmateur de Floride, Laszlo Hanyecz, créait l'événement de la cryptomonnaie en réussissant à échanger 10 000 bitcoins avec un autre adepte précoce du bitcoin contre deux pizzas. Le BTC étant valorisé à 0,003 dollar à l'époque, ces pizzas lui ont coûté environ 30 dollars. Au regard des prix actuels, elles vaudraient bien au-delà de 70 millions de dollars, et le Bitcoin Pizza Day est devenu une tradition fort prisée au sein la communauté des cryptomonnaies.

Huobi Global fera honneur à cette tradition le 22 mai prochain avec toute une série d'initiatives, y compris le lancement du Reserve Rights Token (RSR) de Reserve Protocol par l'intermédiaire de notre plateforme évoluée de lancement de monnaies, Huobi Prime. Nous organiserons également une vente spéciale de bitcoins avec des remises de prix pouvant atteindre jusqu'à 50 % de la valeur du marché*.

« Le Bitcoin Pizza Day sera le Prime Day cette année », explique le PDG de Huobi Global, Livio Weng à propos de cette promotion BTC. « Tout a commencé en blaguant que nous coterions le bitcoin via Prime, puis je me suis demandé quelle serait la meilleure manière de marquer Prime 3 et de fêter le Pizza Day ? Faisons-le ! »

Les promotions du Pizza Day

Huobi offrira aux utilisateurs pour 1,5 million* d'USDT en bitcoins dans le cadre de deux cycles d'échange spéciaux le 22 mai, à partir de 18 heures (GMT +8). Dans le premier cycle, 20 % de l'offre totale de bitcoins seront proposés aux utilisateurs avec une remise de 50 % sur le prix du marché*. Dans le second cycle, les 80 % restants des bitcoins seront proposés aux utilisateurs avec une remise de 12 % sur la valeur du marché*. Alors que dans le premier cycle, ce sont les premiers arrivés qui seront les premiers servis, dans le second, tous les ordres agréés seront partiellement exécutés via un système de confrontation ajustée des ordres. « En d'autres termes, tous les utilisateurs agréés dans le second cycle obtiendront au moins une partie des BTC qu'ils souhaitent », explique Ross Zhang, directeur du marketing pour Huobi Group. « Mais je dois prévenir tout le monde : nous pensons que la demande sera très forte, donc vous devrez avoir de la chance et agir rapidement lors du premier cycle. Par ailleurs, ceux qui participent au deuxième cycle et espèrent que leur ordre sera exécuté en intégralité devront peut-être revoir leurs attentes. »

Plusieurs moyens sont possibles pour être autorisé à participer. Les utilisateurs qui disposent d'au moins 1 000 Huobi Token (HT), notre jeton natif sur Huobi Global, dans les sept jours qui précèdent le lancement (soit du 15 mai au 21 mai) pourront participer. Les utilisateurs qui détiennent une moyenne quotidienne de 20 000 USDT ou plus, ou la même valeur en BTC, NEW, TT ou TOP, pourront également participer.

Huobi organisera également un certain nombre d'autres activités en rapport avec le bitcoin, comme le don de 1 BTC au prix du Bitcoin Pizza Day original (0,0031 dollar) à un utilisateur heureux, et plus encore.

Pour prendre connaissance du règlement et obtenir d'autres précisions, rendez-vous sur https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000271862-Huobi-Global-will-Launch-Special-Prime-Trading-Project-Bitcoin-BTC-on-May-22-2019.

Lancement Huobi Prime 3 ? Reserve Rights Token (RSR)

L'événement phare du Huobi Prime Day sera le lancement de RSR sur Huobi Prime, qui est le jeton d'appui pour le projet de service de paiement via la blockchain, Reserve. Ce projet est notamment soutenu par le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, le président d'Y Combinator, Sam Altman, Ran Neuner, et Mike Arrington de TechCrunch, et par une équipe de fondation qui rassemble d'anciens membres de Google, Tesla, OpenAI, IBM, MIRI et Impossible Foods. RSR est conçu pour préserver la stabilité du jeton stablecoin de Reserve (RSV) défini par rapport au dollar. Ce projet vise globalement à créer un magasin de valeur universel, en particulier dans les régions où une infrastructure bancaire non fiable et/ou l'inflation sont de grands problèmes.

Les échanges seront également organisés dans le cadre de deux cycles pour le lancement de RSR. Comme pour notre vente BTC spéciale, 20 % des jetons RSR sur Prime seront proposés aux utilisateurs selon le mode « premier venu, premier servi », et 80 % des jetons RSR sur Prime seront distribués aux utilisateurs dans le second cycle via un système de confrontation ajustée des ordres.

Pour pouvoir participer, les utilisateurs devront détenir au moins 1 000 HT entre le 15 et le 21 mai.

Les échanges sur Huobi Prime 3 commenceront à 20 heures (GMT + 8) le 22 mai prochain. Le prix de RSR sera plafonné à 1 RSR = 0,0006 dollar pour le premier cycle, et à 1 RSR = 0,0011 dollar pour le second.

« Nous sommes tout à fait ravis de travailler avec Reserve pour notre troisième lancement Prime, surtout lors du Prime Day », explique Weng.

Pour prendre connaissance du règlement et obtenir des précisions sur Prime 3, rendez-vous sur https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000266501-Huobi-Global-will-Launch-Third-Prime-Trading-Project-Reserve-Protocol-on-May-22-2019.

Clause de non-responsabilité : Huobi Prime ne fera, en aucune circonstance, des prévisions ou des déclarations sur les prix s'agissant des caractéristiques d'investissement d'actifs. Huobi Prime ne fournira aucun conseil sur les échanges ou financier, et les utilisateurs de Huobi Prime doivent mener leur propre analyse et, s'il y a lieu, solliciter des conseils juridiques, fiscaux et financiers à des tiers. Huobi Prime est réservé aux utilisateurs provenant de juridictions dans lesquelles les échanges d'actifs numériques sont autorisés et pour lesquels aucune restriction légale n'existe.

*La valeur du marché s'entend comme le prix moyen des échanges HT/BTC le 22 mai 2019 entre 16 h 45 :00 et 17 h 45 :00.

À propos de Huobi

Regroupant dix entreprises en amont et en aval, Huobi Group est la plus grande entreprise de blockchain au monde. Créée en 2013, Huobi Group réalise un chiffre d'affaires global supérieur à 1 billion de dollars. Elle est fière de proposer des services sûrs et pratiques d'échange de cryptomonnaies et de gestion d'actifs à des millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hbg.com.

