Symposium WIN 2019: WINnovation et déploiement mondial de l'oncologie de précision





Le 11e Symposium WIN de l'oncologie de précision se tiendra à Paris les 23 et 24 juin 2019.

Certifié ASCO® depuis 11 ans, le Symposium WIN 2019 réunit un panel impressionnant d'orateurs à Paris (France) les 23 et 24 juin 2019 pour discuter de l'innovation et du déploiement mondial de l'oncologie de précision.

L'état actuel de l'oncologie de précision à travers le monde sera examiné avec la participation exceptionnelle des présidents du symposium, Richard L. Schilsky, président de WIN Consortium(*), senior vice-président et médecin-chef de l'ASCO, et Josep Tabernero, vice-président de WIN Consortium, président de l'ESMO et directeur de l'Institut d'oncologie Vall d'Hebron, en Espagne.

Les participants partageront leur expérience au plan mondial:

Optimisation du nombre de patients et de l'efficacité des essais cliniques en oncologie de précision au UT MD Anderson Cancer Center, Houston, États-Unis

Aide à la décision thérapeutique en oncologie de précision: passer de la monothérapie à des combinaisons génomiquement informées, UT MD Anderson Cancer Center, Houston, États-Unis

Valeur des thérapies personnalisées pour les systèmes de santé en Europe - par les Entreprises biopharmaceutiques européennes (EBE) et la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA)

Le contexte en mutation rapide de la médecine de précision au Japon, Université médicale et dentaire de Tokyo

«National Cancer Grid of India ? Objectif Terre versus Objectif Lune», TATA Memorial Hospital, Inde

Développement et application de l'oncologie de précision en Chine, Fudan University Shanghai Cancer Center

Des avancées scientifiques révolutionnaires seront présentées par des oncologues de précision de renommée mondiale, notamment:

Prof. Jennifer A. Doudna, PhD, Université de Californie, Berkeley, États-Unis, inventeur de CRISPR/Cas9 «Réécrire le code de la vie: modifier le genome avec CRISPR-Cas».

Université de Californie, Berkeley, États-Unis, inventeur de CRISPR/Cas9 Dr Jennifer A. Ligibel, MD, Harvard Medical School et Dana Farber Cancer Institute, États-Unis «Stratégies de prévention du cancer basées sur le mode de vie ».

Dr Razelle Kurzrock, MD, Université de Californie, San Diego, États-Unis, « Innovation en matière d'essais cliniques: l'essai WINTHER», première étude initiée par le WIN Consortium (*) , ayant montré que l'évaluation de l'ARN est un complément important du profil génétique permettant d'orienter le choix thérapeutique. WINTHER ouvre une nouvelle ère de la médecine oncologique personnalisée. Les résultats de l'étude WINTHER ont été publiés récemment dans la revue Nature Medicine (**)

Prof. Christophe Le Tourneau, MD., PhD, Institut Curie, France, « Modalités innovantes permettant d'évaluer la réponse durable sous immunothérapie»

Dr Jean-François Martini, PhD., MSc, Pfizer Inc., « La perspective d'une industrie pharmaceutique sur les strategies permettant d'éviter les mécanismes de résistance sous thérapie anti-cancer»

Prof. Angel Porgador, PhD, Université Ben Gourion du Néguev, Israël, «le modèle in vitro TEVA comme approche efficace pour orienter le choix de combinaisons thérapeutiques»

Ne manquez pas les deux microsatellites organisés par le Symposium WIN:

Les données issues du monde réel et leur utilité pour informer pratique clinique et décideurs - F. Hoffmann-La Roche Ltd

- F. Hoffmann-La Roche Ltd L'intelligence artificielle au service du profilage des patients en oncologie de précision - Definiens AG

Le Symposium WIN offre des possibilités de réseautage exceptionnelles à tous les professionnels de l'oncologie.

(*) WIN Consortium est une organisation à but non-lucratif basée à Paris, France. Notre réseau mondial rassemble des acteurs de la lutte contre le cancer de quatre continents en vue de développer des concepts et des essais cliniques d'avant-garde visant à améliorer les chances de survie des patients atteints de cancer. Le WIN Consortium compte parmi ses membres 28 centres de cancérologie renommés ainsi que 11 sociétés pharmaceutiques et technologiques de premier plan et des organisations de défense des droits des patients, www.winconsortium.org

(**) Le profil génomique et transcriptomique contribue au développement de la médecine oncologique de précision: l'étude WINTHER https://doi.org/10.1038/s41591-019-0424-4

Pour plus d'informations, visiter le site: www.winsymposium.org

ASCO® est une marque déposée de l'American Society of Clinical Oncology®. Utilisée avec autorisation. L'événement n'est pas sponsorisé par l'ASCO.

