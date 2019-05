Geoswift assure une licence SVF alors que Hong Kong se dirige vers un monde de paiement numérique et sans argent liquide





HONG KONG, 20 mai 2019 /CNW/ - Geoswift, prestataire de premier plan dans le domaine des paiements entre la Chine et le reste du monde, a annoncé aujourd'hui que son entité de Hong Kong a obtenu une licence recherchée de dispositif prépayé (ou « SVF » pour Stored Value Facilities) par l'autorité monétaire de Hong Kong. Avec la licence SVF, Geoswift peut offrir des services plus pratiques et meilleurs aux consommateurs et commerçants et se rapproche un peu plus d'un monde de paiement numérique sans argent liquide et homogène.

Le dispositifs prépayés changent le panorama de technologie financière à Hong Kong; et comme de plus en plus d'entreprises telles que Geoswift détiennent des licences SVF, cela crée une compétition qui entraîne des innovations sur le marché. L'augmentation de la diversité débouchera sur de nouveaux services qui apporteront plus de commodités et de choix à la fois aux consommateurs et aux commerçants.

Geoswift a été reconnue comme spécialiste chef de file des paiements mondiaux et la société offre une solution de paiement à guichet unique, à valeur ajoutée pour les secteurs du commerce électronique, de l'éducation et des voyages. Avec l'obtention d'une licence SVF, Geoswift peut désormais intégrer ses offres de produits et élaborer des solutions de paiement plus complètes et diverses pour proposer des paiements meilleurs et plus commodes aux consommateurs et aux commerçants, aux côtés de ses autres licences régionales.

« En raison de la proximité avec la Chine et de sa position de porte d'entrée de la Chine, Hong Kong est l'une des plateformes de technologie financière les mieux connectées au monde. L'obtention d'une licence SVF à Hong Kong nous permet non seulement de concrétiser nos plans de développement futur en particulier dans la région Asie Pacifique et le Delta de la rivière des Perles, mais également d'étendre notre gamme actuelle de produits pour offrir des solutions de paiement transfrontalier plus complètes dans le monde. »

Raymond Qu, fondateur et chef de la direction de Geoswift, a déclaré : « En tant que chef de file du marché des fournisseurs de solutions de paiements transfrontaliers en Chine et à l'étranger, Geoswift a une perspective à long terme sur tous les développements de produits et la société recherche activement des opportunités pour offrir de la valeur durable à nos partenaires et clients, aujourd'hui et demain. Avec notre nouvelle licence SVF ainsi que nos autres licences régionales, nous avons des fondements très solides pour offrir des solutions de paiement plus complètes pour promouvoir un monde de paiement numérique et sans argent liquide. »

À propos de Geoswift

Geoswift est une société innovante de technologie des paiements connectant la Chine au reste du monde. La société rassemble des experts mondiaux de premier plan dans la technologie des paiements qui possèdent une connaissance approfondie de l'industrie, de la technologie et des politiques monétaires en Chine et dans le monde. Geoswift fournit à ses clients des solutions personnalisées transfrontalières à guichet unique pour leurs paiements vers la Chine et à partir de celle-ci. Des sociétés mondiales dominantes dans le commerce électronique, des universités prestigieuses et certaines des plus grandes marques du secteur des voyages font confiance à Geoswift pour la croissance de leurs affaires.

Geoswift est un acquéreur pour UnionPay International en Amérique du Nord et un partenaire de longue date de nombreuses autres institutions financières de premier rang. Elle exploite également de nombreux bureaux de change partout en Chine.

Geoswift a son siège à Hong Kong avec des équipes réparties pour ses fonctions stratégiques et réglementaires à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Singapour, Londres, Vancouver, Seattle et San Francisco.

Geoswift Cards Services a obtenu la licence de dispositif prépayé (SVF00015) auprès de l'autorité monétaire de Hong Kong en mai 2019. Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site www.geoswift.com ou faire parvenir vos demandes à info@geoswift.com

