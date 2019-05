Analogix lance sa conception de référence VirtualLinktm pour les ordinateurs portables de jeux haute performance





Analogix Semiconductor, Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de sa conception de référence VirtualLinktm qui active directement VirtualLink sur la carte-mère de ses ordinateurs portables de jeux haute performance, ce qui leur permet de prendre en charge la réalité virtuelle (RV) sur le connecteur USB-Ctm. Des accessoires externes peuvent aussi utiliser la conception de référence pour interfacer les unités de traitement graphique (Graphics Processing Unit, GPU) aux futurs casques de visualisation RV compatibles VirtualLink.

Introduit par un consortium dirigé par NVIDIA, Oculus, Valve, AMD, et Microsoft, le mode alternatif VirtualLink de l'USB Type-Ctm a été conçu pour fournir la puissance, l'affichage et les données requis pour piloter les casques de RV via un seul connecteur USB Type-C, ce qui rend de multiples câbles superflus. Il étend les capacités du connecteur USB Type-C pour fournir une vidéo haute définition à une cadence d'image élevée, des données USB-C de 10 Gbit/s à haut débit pour le retour de la communication de la caméra et du capteur vers la source RV, et jusqu'à 27 W d'alimentation au casque RV.

Le système de conception de référence Analogix VirtualLink comprend :

Entrée : DisplayPort 1.4 à 4 voies et USB 3.2 Gen2 à 1 voie ;

Sortie : USB-C avec puissance délivrée (PD) et prise en charge du mode alternatif DisplayPorttm et du mode alternatif VirtualLink ;

ANX7440 ? USB-C Mux avec solution de resynchroniseur actif, pleinement conforme aux spécifications USB 3.2 et DisplayPort 1.4, avec compensation de perte d'insertion permettant de récupérer jusqu'à 23 dB de perte de canal pour l'USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s, et jusqu'à 27 dB pour DisplayPort 8.1 G ;

ANX7428 ? un commutateur central rapide capable de commuter des signaux USB 2.0 aux signaux USB 3.2 avec une excellente performance diaphonique à 10 G pour les applications DisplayPort en mode alternatif et VirtualLink ;

ANX7430 ? un resynchroniseur actif USB 3.2 Gen 2 pour un chemin de données USB à haut débit ;

ANX7411 ? un contrôleur de port USB-C avec USB PD 3.0.

« La connexion et l'alimentation d'un environnement de casque de RV engagent aujourd'hui de multiples câbles ; l'objectif est d'utiliser une solution de connecteur unique qui simplifie la configuration et maintient une haute performance », a déclaré Michael Ching, vice-président en charge du marketing chez Analogix. « Le VirtualLink RD d'Analogix offre la prise en charge VirtualLink et RV aux ordinateurs portables de jeux de n'importe quelle taille avec un seul port USB-C. »

Tous les composants de système sont en pleine production et la conception de référence sera en vente chez Analogix d'ici juillet 2019.

Des démonstrations de produit auront lieu dans le cadre de Computex Taipei du 28 mai au 1er juin 2019 dans les suites de l'exposant Analologix n° 1105 et 1106 au Grand Hyatt Taipei.

À propos d'Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. conçoit et fabrique des semi-conducteurs pour le marché multimédia numérique, depuis les appareils portables, comme les smartphones, les notebooks et les casques de réalité virtuelle RA/RV, jusqu'aux téléviseurs à haute définition et aux cartes graphiques haut de gamme. Analogix est le leader du marché en fourniture de solutions de semi-conducteurs à connectivité d'interface de bout en bout pour DisplayPort, sous sa marque SlimPort, y compris des conditionneurs de signal à grande vitesse. La société est également leader en matière de contrôleurs d'affichage mobiles, tels que des solutions de contrôleurs de temporisation à grande vitesse et faible puissance. La norme DisplayPort est une interface numérique innovante, mise en paquets pour une expérience audio et vidéo à haute résolution, développée par l'Association des normes électroniques de vidéo (Video Electronics Standards Association, VESA). Les produits de marque SlimPort sont conformes à DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) et au mode alternatif DisplayPort sur le connecteur USB Type-C.

Pour de plus amples informations, consultez www.analogix.com et www.slimport.com, suivez-nous sur Twitter @Analogix et @SlimPortConnect, ou entrez en contact avec nous sur LinkedIn.

Analogix et SlimPort sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Analogix Semiconductor, Inc. Toutes les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

