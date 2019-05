La China International Big Data Industry Expo 2019 va ouvrir ses portes à Guiyang





GUIZHOU, Chine, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- La China International Big Data Industry Expo 2019, également appelée Big Data Expo 2019, se tiendra du 26 au 29 mai à Guiyang, la capitale de la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine.

Partenaire média officiel de la Big Data Expo 2019, Huanqiu.com a invité les organes de presse chinois, sud-coréens et japonais, dont Mainichi Shimbun, l'hebdomadaire Toyo Keizai, Donga IIbo et le Quotidien du Peuple, à unir leurs efforts pour promouvoir l'événement de cette année avant l'ouverture de l'exposition.

La Big Data Expo 2019, organisée conjointement par la Commission chinoise du développement national et de la réforme, le Ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information, l'Administration chinoise du cyberespace et les autorités provinciales chinoises du Guizhou, comprendra un sommet-forum, une exposition, un rapport faisant autorité et une série de concours et d'activités.

Sur une surface de 60 000 mètres carrés, la Big Data Expo 2019, la cinquième du genre, devrait accueillir plus de 400 exposants et plus de 100 000 visiteurs.

Jusqu'à présent, plus de 100 entreprises étrangères de 21 pays, dont de Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Inde, de Singapour, d'Israël et du Canada, ont confirmé leur participation à l'exposition à venir.

Un grand nombre d'entreprises et d'institutions locales et étrangères bien connues, comme Alibaba, NTT DATA, Google, Huawei, Qihoo 360 et la zone pilote nationale complète du Guizhou pour le big data, ont confirmé qu'elles disposeront de stands au sein de l'exposition.

En outre, la Big Data Expo 2019 présentera le dispositif du pays invité d'honneur, l'idée étant que chaque année après 2019, un pays sera l'invité d'honneur de l'exposition. Le pays en question organisera des activités thématiques pour mettre en avant ses résultats en matière de de big data et promouvoir les échanges et la coopération dans le secteur du big data.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/889700/Big_Data_Industry_Expo.jpg

